Donald Trump invitó a Javier Milei a una cumbre en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al mandatario argentino Javier Milei y a otros líderes latinoamericanos a participar de una cumbre regional que se realizará en Miami el 7 de marzo.

La invitación también alcanzó a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; y Honduras, Nasry Asfura. Por el momento, la Casa Rosada no confirmó la asistencia de Milei.

Se trata de la primera cumbre regional desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025. Los mandatarios convocados mantienen cierta cercanía con el republicano, quien ha mostrado un mayor interés en América Latina dentro de su agenda de política exterior. Esto en un contexto donde China es considerado por su administración como un competidor estratégico en la región.

En paralelo, Milei tiene prevista su participación en otros encuentros en Estados Unidos, incluyendo la reunión inaugural del Consejo de Paz en Washington el jueves 19 de febrero y la “Argentina Week” en Nueva York, el 9 de marzo.