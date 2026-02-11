Corrientes: se busca a tres adolescentes que están desaparecidas en capital

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a tres adolescentes que desaparecieron en la ciudad capital.

Se trata de Ludmila Ailen Maldonado de 17 años, Natali Jazmín de Dornelles Souza de 17 y Rocio del Cielo Gutierrez de 15. Las menores residen en el Hogar María Nazaret Vicuña y se dieron a la fuga durante la madrugada de este miércoles cuando volvían de los corsos barriales, escapando de la mirada de la celadora que las acompañaba.

Por tal motivo se procedió a la denuncia de la desaparición de las adolescentes en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, dando intervención sobre el caso a la Fiscalía de turno.

Ludmila, 17 años

Maldonado responde a las siguientes características físicas:

1,65 metros de estatura

Ojos oscuros

Contextura delgada

Tez trigueña

Cabello corto, altura de los hombros, color negro

La última vez que fue vista, traía puesto:

Short de jean color azul oscuro

Blusa negra con parte delantera abierta

Crocs color negro

Natali, 17 años

La menor responde a las siguientes características:

1,70 metros de estatura

Ojos color miel

Contextura robusta

Cabello trenzado y recogido color rojo

Dornelles de Souza traía puesto la última vez que se la vió:

Short de jean negro

Top color piel con detalles dorados

Crocs color negro

Rocío del Cielo, 15 años

La menor de las tres desaparecidas responde a la siguiente descripción:

1,50 metros de estatura

Contextura delgada

Tez blanca

Ojos color verde

Cabello cobrizo corto, a la altura de los hombros.

Al momento de su desaparición, la menor llevaba puesto:

Short de jean azul

Top color blanco

Crocs rosados con dibujos.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a las menores, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-432913; o la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.