Corrientes: se busca a tres adolescentes que están desaparecidas en capital

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a tres adolescentes que desaparecieron en la ciudad capital.
Se trata de Ludmila Ailen Maldonado de 17 años, Natali Jazmín de Dornelles Souza de 17 y Rocio del Cielo Gutierrez de 15. Las menores residen en el Hogar María Nazaret Vicuña y se dieron a la fuga durante la madrugada de este miércoles cuando volvían de los corsos barriales, escapando de la mirada de la celadora que las acompañaba.
Por tal motivo se procedió a la denuncia de la desaparición de las adolescentes en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, dando intervención sobre el caso a la Fiscalía de turno.
Ludmila, 17 años
Maldonado responde a las siguientes características físicas:
- 1,65 metros de estatura
- Ojos oscuros
- Contextura delgada
- Tez trigueña
- Cabello corto, altura de los hombros, color negro
La última vez que fue vista, traía puesto:
- Short de jean color azul oscuro
- Blusa negra con parte delantera abierta
- Crocs color negro
Natali, 17 años
La menor responde a las siguientes características:
- 1,70 metros de estatura
- Ojos color miel
- Contextura robusta
- Cabello trenzado y recogido color rojo
Dornelles de Souza traía puesto la última vez que se la vió:
- Short de jean negro
- Top color piel con detalles dorados
- Crocs color negro
Rocío del Cielo, 15 años
La menor de las tres desaparecidas responde a la siguiente descripción:
- 1,50 metros de estatura
- Contextura delgada
- Tez blanca
- Ojos color verde
- Cabello cobrizo corto, a la altura de los hombros.
Al momento de su desaparición, la menor llevaba puesto:
- Short de jean azul
- Top color blanco
- Crocs rosados con dibujos.
Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a las menores, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-432913; o la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.