Allanamiento policial

Corrientes: secuestraron plantación de marihuana en San Luis del Palmar

Ocurrió en el barrio Soberanía Nacional.

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 11:57

La Policía de Corrientes realizó un allanamiento en San Luis del Palmar, donde secuestró cinco plantas de marihuana. El procedimiento se llevó a cabo este jueves en un domicilio del barrio Soberanía Nacional, tras una investigación que permitió obtener la orden judicial necesaria.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar y su brigada de investigación, con la colaboración de la unidad fiscal interviniente.

Posteriormente, se solicitó la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que hizo los análisis pertinentes y confirmó que las plantas eran efectivamente marihuana.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la Policía continúa con los trámites de rigor. 

