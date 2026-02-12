Corrientes: secuestraron plantación de marihuana en San Luis del Palmar

La Policía de Corrientes realizó un allanamiento en San Luis del Palmar, donde secuestró cinco plantas de marihuana. El procedimiento se llevó a cabo este jueves en un domicilio del barrio Soberanía Nacional, tras una investigación que permitió obtener la orden judicial necesaria.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar y su brigada de investigación, con la colaboración de la unidad fiscal interviniente.

Posteriormente, se solicitó la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que hizo los análisis pertinentes y confirmó que las plantas eran efectivamente marihuana.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la Policía continúa con los trámites de rigor.