Cómo es el nuevo tratamiento en gotas para la presbicia que aprobó la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), autorizó la comercialización de un nuevo colirio destinado al tratamiento de la presbicia, una alteración visual muy común asociada al envejecimiento. La aprobación marca un paso importante para la industria farmacéutica oftalmológica ya que significa validar una opción no invasiva de uso cotidiano.

El producto aprobado se denomina Yuvezzi y fue desarrollado por Tenpoint Therapeutics, una empresa biotecnológica especializada en terapias oculares. La autorización se apoyó en resultados clínicos que demostraron eficacia sostenida y un perfil de seguridad favorable en adultos a partir de los 40 años, el rango etario donde comienza a manifestarse la condición.

Qué es la presbicia

Se denomina así a la pérdida progresiva de la capacidad de enfocar objetos cercanos como consecuencia del endurecimiento del cristalino. A diferencia de otros trastornos visuales, su avance resulta prácticamente inevitable con el paso del tiempo y genera una demanda estructural de soluciones ópticas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 2.000 millones de personas alrededor del mundo padecen actualmente esta dificultad visual y que, para el 2050 las proyecciones anticipan que la cifra podría superar los 4.000 millones dado el uso de pantallas en exceso. Un escenario que impulsa el desarrollo de tratamientos masivos, de bajo impacto y fácil adopción.

Cómo se trata la presbicia actualmente

La propuesta terapéutica de Yuvezzi se basa en una doble acción farmacológica. El colirio combina carbachol, que reduce el tamaño de la pupila y mejora el enfoque cercano, con tartrato de brimonidina, encargado de prolongar ese efecto durante varias horas.

Los ensayos clínicos de fase tres mostraron un inicio de acción a los 30 minutos y una duración de hasta 10 horas con una sola aplicación diaria por ojo. Los resultados también reflejaron mejoras sostenidas en la agudeza visual cercana sin corrección óptica, con una tasa reducida de eventos adversos oculares frente a tratamientos previos.

El nuevo tratamiento en gotas

El colirio cuenta con la ventaja de tener una mayor duración del efecto con una única dosis diaria, a diferencia de su competencia. Situación que mejora la cotidianeidad y reduce el problema de lidiar con la aplicación de las gotas más de una vez por dia.

Como desventaja es importante destacar que no se deben realizar actividades con baja iluminación tras haber aplicado el medicamento, como por ejemplo la conducción nocturna.

Fuente: Ámbito Salud