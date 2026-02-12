¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Reforma Laboral Reforma Laboral Copa Corrientes Diversa
Reforma Laboral Reforma Laboral Copa Corrientes Diversa
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Evento cultural

Carnavales de San Luis del Palmar: actividades y medidas de seguridad

La celebración comenzará a las 20.30 sobre las calles 9 de Julio y San Martín. 

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 10:05

Los Carnavales Sanluiseños 2026 prometen una noche llena de música, alegría y encuentro en San Luis del Palmar.  Este 12 de febrero habrá shows de comparsas, duelos de baterías y bandas en vivo, en un evento que convoca a público local y provincial.

La celebración, que comenzará a las 20.30, se perfila como un espacio de encuentro cultural y social, con actividades para toda la familia y una masiva concurrencia en las calles San Martín y 9 de Julio.

Para acompañar el desarrollo del evento y la seguridad de los participantes, la Policía de Corrientes implementará un operativo especial que abarcará toda la jornada y los accesos a la localidad.

El plan de seguridad fue organizado por el Ministerio de Seguridad, junto a la Subsecretaría de Seguridad y distintas unidades policiales. El operativo contempla la distribución estratégica de personal y recursos materiales para prevenir alteraciones del orden público, delitos y garantizar la seguridad vial.

Entre las medidas principales del operativo se destacan:

  • Controles en los accesos a la localidad para advertir a los conductores sobre la afluencia masiva de público.

  • Distribución estratégica de personal y recursos para prevenir delitos y mantener el orden público.

  • Coordinación con los organizadores del evento y autoridades municipales.

  • Implementación de un corredor sanitario con personal médico y de apoyo disponible durante todo el evento. Se busca asegurar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD