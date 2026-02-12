Carnavales de San Luis del Palmar: actividades y medidas de seguridad

Los Carnavales Sanluiseños 2026 prometen una noche llena de música, alegría y encuentro en San Luis del Palmar. Este 12 de febrero habrá shows de comparsas, duelos de baterías y bandas en vivo, en un evento que convoca a público local y provincial.

La celebración, que comenzará a las 20.30, se perfila como un espacio de encuentro cultural y social, con actividades para toda la familia y una masiva concurrencia en las calles San Martín y 9 de Julio.

Para acompañar el desarrollo del evento y la seguridad de los participantes, la Policía de Corrientes implementará un operativo especial que abarcará toda la jornada y los accesos a la localidad.

El plan de seguridad fue organizado por el Ministerio de Seguridad, junto a la Subsecretaría de Seguridad y distintas unidades policiales. El operativo contempla la distribución estratégica de personal y recursos materiales para prevenir alteraciones del orden público, delitos y garantizar la seguridad vial.

Entre las medidas principales del operativo se destacan: