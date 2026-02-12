¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Reforma Laboral Copa Corrientes Diversa bono de fin de año
Chile: un sismo de 6.1 grados se sintió en provincias argentinas

No se registra riesgo de tsunami en el país vecino.

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 12:00

Se registró un sismo de 6.1 grados en Chile que se sintió en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Según informaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el temblor ocurrió a las 10.35 con epicentro a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge y percibido entre la regiones de Atacama y Ñuble.

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó un riesgo de tsunami en todo el territorio chileno.

“Nos mantenemos monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”, indicó Cebrián.

