Chile: un sismo de 6.1 grados se sintió en provincias argentinas

Se registró un sismo de 6.1 grados en Chile que se sintió en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Según informaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el temblor ocurrió a las 10.35 con epicentro a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge y percibido entre la regiones de Atacama y Ñuble.

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó un riesgo de tsunami en todo el territorio chileno.

“Nos mantenemos monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”, indicó Cebrián.

TN

