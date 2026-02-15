Regatas volvió a ganar el clásico y es el nuevo puntero de la Liga

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 tiene un nuevo puntero. Es Regatas Corrientes que le ganó el clásico a San Martín 91 a 75 y ahora lidera las posiciones con 15 triunfos y 7 derrotas.

Desde el segundo cuarto, Regatas impuso condiciones en el juego y se alejó en el marcador para superar a San Martín por segunda vez en la temporada.

El cuarto inicial terminó empatado en 20, luego Regatas se impuso en el segundo 45 a 36 y en el tercero 70 a 59. La figura del partido que se jugó en el Fortín Rojinegro fue Iván Gramajo que terminó con 25 puntos (6 de 10 en los triples), en tanto que el colombiano Juan Diego Tello aportó 17.

El Fantasma no contó con el pivote Tayavek Gallizzi que durante la jornada debía ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.

En San Martín (10-14), que sumó su cuarta derrota consecutiva, los máximos anotadores fueron Lautaro Berra con 20 y el brasileño Daniel Moreira con 15. Además, Mateo Rearte aportó 14.

El clásico comenzó parejo y con alternancia en el frente del marcador. Regatas dominó las primeras acciones de la mano de Juan Pablo Corbalán, sin embargo San Martín reaccionó con Lautaro Berra en la zona pintada y pasó a ganar por 6 (15 a 9). El Fantasma tuvo un mejor cierre para establecer la paridad en 20.

En el segundo capítulo, los dos equipos comenzaron efectivos con los triples. Durante los primeros cinco minutos, solamente hubo conversiones de tres puntos. Al promediar el segmento, Gramajo consolidó su buen momento para que Regatas comience a tomar distancia en el marcador.

La defensa de Regatas se hizo fuerte en el inicio del tercer cuarto para controlar el partido. En el ataque apareció Tello que desniveló cerca del aro y la brecha se estiró a 16.

Los ataques le empezaron a ganar a las defensas y e en el intercambio de puntos salió favorecido el Fantasma que se llevó el parcial 25 a 23.

En el último cuarto, San Martín intentó la reacción. Ajustó la marcación y con el buen aporte de Moreira llegó a quedar 8 puntos abajo.

Regatas aguantó la embestida, ajustó la marca y con variantes para anotar controló el juego para asegurar el triunfo que le permitió llegar a lo más alto de la tabla de posiciones.

Lo que viene

Regatas Corrientes cerrará febrero y abrirá marzo jugando como local. El Fantasma tiene cuatro partidos consecutivos en el Fortín.

Los conducidos por Juan Manuel Varas, el miércoles 18 recibirán a La Unión de Formosa y sábado 21 harán lo propio con Peñarol de Mar del Plata.

La siguiente presentación del remero está pautada para el viernes 6 de marzo cuando recibirá a San Lorenzo y el lunes 9 será local de Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Después Regatas viajará a Córdoba para enfrentar a Independiente (jueves 12), Atenas (sábado 14) e Instituto (lunes 16). Mientras que el lunes 23 será el cruce con Ferro en la capital correntina.

Por su parte, San Martín también tendrá una importante seguidilla de juegos como local. De los próximos seis partidos, cinco serán en el Fortín.

El calendario para el Rojinegro indica que el lunes 16 será local de La Unión y el jueves 19 de Peñarol de Mar del Plata.

La actividad de marzo dará inicio el 5 cuando visite a Oberá Tenis Clubes, para después regresar a la capital correntina y recibir a San Lorenzo (domingo 8), Gimnasia de Comodoro (miércoles 11) y Ferro Carril Oeste (sábado 21).

