Alvear: libro provoca con hipótesis de aducciones y nueva elevación en los Tres Cerros de La Cruz

n Un nuevo libro recientemente publicado en la ciudad de Alvear, Corrientes, dispara hipótesis y pone en papel testimonios que se ventilan en la oralidad de la zona.

La obra se llama 3 Picos. Una osadía que se ejecuta a través de la pluma de su autor, Gustavo Andrés Laphitz Barberán.

“El libro narra historias de lo acontecido en la zona de los Tres Cerros, durante muchos años”, dice el escritor alvearense a Cacareco Souly (https://souly.uk.to/stream4/). “Narraciones que pueden resultar fantásticas, pero que, a criterio de los testigos, son reales. Que fueron y son muy comentadas por los habitantes de la zona”, agrega Laphitz Barberán.

“Este libro transmite la riqueza espiritual, intelectual de la gente del lugar”, concluye el auto de 3 Picos.

Transformaciones

A través de sus páginas, el libro cuenta que vecinos del paraje Tres Cerros advierten que, con el transcurso del tiempo, se forma una cuarta elevación.

A todo esto, gurisitos adolescentes son aducidos; no sé sabe si por objetos volares no identificados o qué, pero cuando reaparecen vuelven con distinta personalidad.

El autor

Laphitz Barberán nació en la localidad correntina de General Alvear el 16 de octubre de 1958. Es hijo del matrimonio del Doctor Laphitz y Alicia Barberán. Ésta es hija del primer farmacéutico del pueblo, Arsenio Alcibíades Barberán. El bisabuelo de Alicia, Pastor Barberán, se vino desde Zaragoza, España, en 1806. Está casado con Graciela Meza Thomas, y tiene un hijo. Es investigador operativo y analista de sistemas, tras estudiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fue docente en la Universidad Nacional de Misiones.

Tiene publicado 25 libros, de cuentos y poemas; la temática es la narración fantástica con pensamiento analítico de las realidades y costumbres. Integró la Sociedad Argentina de Escritorios de Misiones.

Tres Cerros

Las tres únicas elevaciones en la geografía de Corrientes están en el paraje Tres Cerros, perteneciente al municipio de La Cruz, en el departamento San Martín. Los son Nazareno, de una altura de 179 metros sobre el nivel del mar (msnm); Capará, de 158 metros msnm; y Chico, de 148 metros msnm.

La región más occidental del cerro Nazareno es referida en algunos casos como un cuarto cerro denominado Pelón de 131 metros.