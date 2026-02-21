Regatas sufrió una aplastante derrota frente a Peñarol

Un duro golpe recibió Regatas Corrientes por parte de Peñarol de Mar del Plata en la Liga Nacional de Básquetbol. En el Fortín Rojinegro, este sábado, el Fantasma perdió 86 a 67 en un partido donde fue ampliamente superado en el juego desde el tercer cuarto.

Peñarol impuso condiciones, manejó el ritmo del juego y llegó a tener una ventaja de 25 puntos frente a un equipo que no mostró reacción, fue endeble en defensa y tuvo una baja efectividad en los tiros de tres puntos (20%, 7 de 35).

La progresión del marcador por cuarto mostró siempre arriba a Peñarol: 23 a 14, 40 a 31 y 69 a 51.

Para Regatas fue su segunda caída como local, quedó con un registro de 15 triunfos y 9 derrotas y mantiene el tercer lugar de las posiciones.

El colombiano Juan Tello con 16 puntos y Fabián Ramírez Barrios con 15 fueron los principales goleadores de Regatas. En Peñarol, que venía de dos derrotas consecutivas, se destacaron en la ofensiva Xavier Carreras con 19 puntos y Agustín Pérez Tapia con 15.

Las pérdidas y la baja efectividad (4 de 8 en dobles y 2 de 9 en triples) fueron las características de Regatas en el inicio del partido. Peñarol aprovechó las ventajas del rival, se mostró seguro en los tiros de 3 y sacó 11 de ventaja (18 a 7).

En el amanecer del segundo cuarto, Regatas pareció reaccionar. Metió un parcial de 7 a 0 para quedar 2 abajo ( 21-23), pero insistió con los tiros a distancia sin efectividad y su ofensiva se paró. De la mano de Thornton, Córdoba y Guerra, Peñarol recuperó el control del juego y alargó la brecha a 12 (26 a 38).

En el tercer capítulo llegó el quiebre definitivo del partido. Peñarol impuso su ritmo, prácticamente anotó cada vez que atacó y también lastimó con los tiros de tres.

Regatas fue claramente superado cuando intentó nivelar la velocidad del rival. La defensa, pese a los constantes cambios de sistemas, fue endeble y en el cambio de “gol por gol” perdió 29 a 20.

Los últimos diez minutos fueron un sufrimiento para Regatas que nunca inquietó al visitante y se resignó con anticipación a la nueva derrota.

Ahora llega el receso por las eliminatorias al Mundial Qatar 2027 y recién volverá la actividad en el mes de marzo. El viernes 6, Regatas recibirá a San Lorenzo y el lunes 9 hará lo propio con Gimnasia de Comodoro Rivadavia.