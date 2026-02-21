¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Incendios en Corrientes explotación laboral
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Regatas sufrió una aplastante derrota frente a Peñarol

El equipo Fantasma no pudo igualar el ritmo ni la efectividad del rival y cayó 86 a 67.

Por El Litoral

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 23:15

Un duro golpe recibió Regatas Corrientes por parte de Peñarol de Mar del Plata en la Liga Nacional de Básquetbol. En el Fortín Rojinegro, este sábado, el Fantasma perdió 86 a 67 en un partido donde fue ampliamente superado en el juego desde el tercer cuarto. 

Peñarol impuso condiciones, manejó el ritmo del juego y llegó a tener una ventaja de 25 puntos frente a un equipo que no mostró reacción, fue endeble en defensa y tuvo una baja efectividad en los tiros de tres puntos (20%, 7 de 35).

La progresión del marcador por cuarto mostró siempre arriba a Peñarol: 23 a 14, 40 a 31 y 69 a 51.

Para Regatas fue su segunda caída como local, quedó con un registro de 15 triunfos y 9 derrotas y mantiene el tercer lugar de las posiciones.

El colombiano Juan Tello con 16 puntos y Fabián Ramírez Barrios con 15 fueron los principales goleadores de Regatas. En Peñarol, que venía de dos derrotas consecutivas, se destacaron en la ofensiva Xavier Carreras con 19 puntos y Agustín Pérez Tapia con 15.

Las pérdidas y la baja efectividad (4 de 8 en dobles y 2 de 9 en triples) fueron las características de Regatas en el inicio del partido. Peñarol aprovechó las ventajas del rival, se mostró seguro en los tiros de 3 y sacó 11 de ventaja (18 a 7).

En el amanecer del segundo cuarto, Regatas pareció reaccionar.  Metió un parcial de 7 a 0 para quedar 2 abajo ( 21-23), pero insistió con los tiros a distancia sin efectividad y su ofensiva se paró. De la mano de Thornton, Córdoba y Guerra, Peñarol recuperó el control del juego y alargó la brecha a 12 (26 a 38).

En el tercer capítulo llegó el quiebre definitivo del partido. Peñarol impuso su ritmo, prácticamente anotó cada vez que atacó y  también lastimó con los tiros de tres.

Regatas fue claramente superado cuando intentó nivelar la velocidad del rival. La defensa, pese a los constantes cambios de sistemas, fue endeble  y en el cambio de “gol por gol” perdió 29 a 20.

Los últimos diez minutos fueron un sufrimiento para Regatas que nunca inquietó al visitante y se resignó con anticipación a la nueva derrota.

Ahora llega el receso por las eliminatorias al Mundial Qatar 2027 y recién volverá la actividad en el mes de marzo. El viernes 6, Regatas recibirá a San Lorenzo y el lunes 9 hará lo propio con Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

