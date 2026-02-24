Avanza el juicio contra un ex boxeador acusado de Homicidio

En la sesión de este lunes, el Tribunal de Juicio integrado por sus miembros titulares, doctores Jorge Alberto Troncoso, como presidente, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, como vocales dio por concluida la etapa probatoria en el juicio en el que el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia, acusa a un ex boxeador de la localidad por presuntamente haber causado el deceso de un hombre en el año 2024. En el proceso participan además los doctores César Karam y Belén Are, en representación de las hijas del fallecido.

Hecho y acusación

Las acusaciones reprochan al imputado, quien desarrolla la actividad de BOXEADOR aficionado Federado, que en fecha 18 de septiembre de 2024 por la tarde, se habría presentado en el domicilio de la víctima con el fin de tomar represalia contra el mismo por su posición ante un reclamo dinerario que la madre del imputado le hacía por medio de Whats App. En esa ocasión, luego de mantener una corta discusión con la víctima, le asestó un golpe de puño provocando la caída de la víctima, dando la cabeza contra la vereda, produciéndose por ello su muerte en fecha 8 de noviembre de 2024, al no poder superar el Traumatismo cráneo encefálico grave ocasionado por la agresión y posterior caída al suelo.

La fiscalía

El fiscal, califica al hecho primariamente como HOMICIDIO SIMPLE (art. 79 del CP) con dolo eventual, pues asevera que el acusado, pudo haberse representado la gravedad que implicaba que el mismo golpee artera y sorpresivamente a la víctima, incluso en ocasionarle la muerte por la potencia de sus puños como boxeador y las consecuencias de una agresión desmedida. Alternativamente (art. 295 del CPP) califica el hecho en HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL (art. 81 inc. 1° del CP). La querella a su vez, se ha adherido a la acusación principal del doctor Casarrubia.

La defensa

La defensa ejercida por los doctores Andrés Gauna y Ezequiel Ansola, propugnó en sus alegatos de inicio, la imposibilidad de la acusación de comprobar el dolo eventual en el caso

Luego de tres sesiones en que depusieron ante el Tribunal, peritos médicos, las hijas de la víctima y otros familiares; los peritos informáticos del Poder Judicial y personal policial interviniente; así como la declaración del acusado, que explicó cómo se han dado los hechos según su posición; se dio por finalizada la etapa probatoria este lunes. El proceso tendrá continuidad el próximo 5 de marzo, ocasión en que las partes alegarán sobre la prueba, expresando sus conclusiones finales del juicio.