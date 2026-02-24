Dos correntinos ganaron más de $5 millones en el Quini 6

Lotería Correntina informó este martes que dos correntinos se llevaron más de $5 millones cada uno en el último sorteo del Quini 6, realizado el domingo, en la modalidad Siempre Sale.

Ambos apostadores resultaron favorecidos con un premio de $5.383.948 cada uno, tras acertar la combinación ganadora en esa modalidad.

Uno de los ganadores es oriundo de Paso de los Libres, donde el ticket fue vendido en la Agencia Oficial Nº 665.

En ese caso, los números acertados fueron 02 – 09 – 10 – 14 – 28 – 30.

Mientras que, el segundo apostador fue de la Capital, quien logró su premio con la combinación 05 – 09 – 13 – 16 – 25 – 35, jugada en la Agencia Oficial Nº 671.

El Quini 6 continúa posicionándose como uno de los juegos más elegidos, generando expectativas en cada sorteo y dejando importantes premios en la región.