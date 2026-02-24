¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

explotación laboral JP Valdés Fecorr
explotación laboral JP Valdés Fecorr
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Suerte

Dos correntinos ganaron más de $5 millones en el Quini 6

Los afortunados apostadores se llevaron $5.383.948 en la modalidad Siempre Sale.

Por El Litoral

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 15:45

Lotería Correntina informó este martes que dos correntinos se llevaron más de $5 millones cada uno en el último sorteo del Quini 6, realizado el domingo, en la modalidad Siempre Sale.

Ambos apostadores resultaron favorecidos con un premio de $5.383.948 cada uno, tras acertar la combinación ganadora en esa modalidad.

Uno de los ganadores es oriundo de Paso de los Libres, donde el ticket fue vendido en la Agencia Oficial Nº 665.

En ese caso, los números acertados fueron 02 – 09 – 10 – 14 – 28 – 30.

Mientras que, el segundo apostador fue de la Capital, quien logró su premio con la combinación 05 – 09 – 13 – 16 – 25 – 35, jugada en la Agencia Oficial Nº 671.

El Quini 6 continúa posicionándose como uno de los juegos más elegidos, generando expectativas en cada sorteo y dejando importantes premios en la región.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD