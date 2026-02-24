Kevin Johansen & Liniers llegan por primera vez al Teatro Vera

Kevin Johansen y Liniers están celebrando su show juntos, con una gira que comenzó en 2023 y que (dicen) terminará este año, y que los está llevando por varios continentes y ciudades, donde los esperan con grandes expectativas para ser parte de un momento lleno de canciones, dibujos, amistad y mucho humor.

Se trata de una mezcla especial y con mucho arte que une nuevamente al músico y al reconocido dibujante. Un espectáculo reconocido por el público y por la crítica, que cumple más de 15 años.

Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario. Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos. Un libro en vivo o un concierto ilustrado: una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte.

El show viajó desde América Latina hasta Europa, y se ha presentado en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes. El público lo recibió con gran entusiasmo y muchas veces con entradas agotadas, adoptándolo como un nuevo “clásico”, del que se registraron dos dvds en vivo en Buenos Aires y en México (editados por Sony Music), y dos libros (OOPS! y BIS) publicados por la prestigiosa Ediciones de la Flor.

Luego de varios años sin verlos juntos en el escenario, 2023 fue el momento del esperado reencuentro y 2024, el inicio de una nueva consagración. En 2025 y 2026, la fiesta continúa y sigue llegando a nuevas ciudades y territorios, y festeja el lanzamiento de un nuevo registro en vivo (Desde que te Madrid, Sony Music) y de un nuevo libro (Es nuestra forma de comunicarnos, Editorial Común), con un público que disfruta cada vez más en un tour cada vez más eterno.

Entradas

A la venta en weepas.ar/ y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs.