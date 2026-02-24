Gabinete a pleno: Polich pidió trabajo coordinado, modernización y cercanía con el vecino

En la mañana de este martes y por espacio de dos horas, se llevó a cabo la primera reunión de gabinete a pleno -incluyendo segundas y terceras líneas- de la administración comunal encabezada por el intendente Claudio Polich.

En la ocasión, quedaron consolidados los ejes de gestión y los objetivos trazados por Polich para cada área municipal y para el conjunto.

El jefe comunal hizo hincapié en la necesidad de mantener como prioridad la cercanía con los vecinos, trabajar por y para el ciudadano, como también imprimirle dinamismo a la gestión con un trabajo mancomunado, coordinado y transversal entre las distintas áreas municipales.

Otro eje fue el de la modernización a través del uso extensivo de las nuevas tecnologías, para hacer más eficiente y efectiva la gestión en servicio a los vecinos. Además, se planteó la simplificación del escenario para la inversión privada en la ciudad, un trabajo amplio para resolver problemáticas en tránsito y seguridad -con fuerte protagonismo y concientización ciudadana-, como también la consolidación de las potencialidades de Capital en materia económica, turística y cultural, entre otros ítems.

Luego de las palabras iniciales de Polich, los secretarios de cada área comunal brindaron un informe de lo realizado hasta ahora y de los proyectos que impulsarán en este primer año de la gestión de Polich en la Intendencia.

CRECIMIENTO E INVERSIÓN

Tras el encuentro, el intendente Claudio Polich señaló que, con la presencia de “todos los equipos que integran la gestión municipal”, se abordaron ítems centrados en las potencialidades de desarrollo de la ciudad, como los recursos naturales, los espectáculos públicos y el turismo, “para que la ciudad esté más linda”.

Al respecto, agregó que también realizó “una síntesis de las acciones trabajadas en cada área para pensar un plan”. En esa línea, Polich dejó en claro que “pretendemos trabajar ordenadamente para acercar la gestión al vecino”, brindando “accesibilidad y modernización en la realización de los trámites, por ejemplo”, favoreciendo “el crecimiento e inversión para poder tener desarrollo en la ciudad”.

“Buscamos trabajar en el desafío de transformar a Corrientes en una ciudad de inversiones y amigable”, remarcó, e indicó para concluir que este planeamiento es posible “trabajando juntos para lograr los objetivos que nos trazamos”, cerró.

BALANCE POSITIVO

Por su parte, la secretaria General de la Municipalidad, Florencia Ojeda, destacó que la reunión tuvo un resultado “muy positivo”, porque “estuvieron todas las áreas para articular las acciones que la ciudad necesita”.

En ese sentido, la funcionaria municipal señaló que “vamos a aportar más tecnología, ya contamos con herramientas como el Munibot y el 147 para conocer las demandas de los vecinos y seguimos desarrollando otras estrategias de cercanía”.

Finalmente, Ojeda brindó un mensaje de agradecimiento al vecino, solicitando llevar adelante un trabajo articulado y remarcando que “cuentan con un municipio de puertas abiertas, con áreas territoriales y con un intendente de gestión, territorio y cercanía”.



PRESENCIA

Además del intendente Polich y de la secretaría General Florencia Ojeda, asistieron a la reunión llevada a cabo en el salón de la Sociedad Española el secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez de la Fuente; el de Hacienda, Jorge Carlos Suaid; el de Salud, Rafael Edwin Corona; el de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna; el de Desarrollo Humano, Lucas Carballo; la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson; el de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios; el de Turismo y Deportes, José Fernando Sand; el de Política Institucional, Héctor Torres; y el de Servicio Jurídico Permanente, Francisco Jaime.

También estuvieron subsecretarios, directores y delegados municipales, colmando el salón del encuentro.

