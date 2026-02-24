Amplio operativo de seguridad por el 248° aniversario de San Martín en Yapeyú 

En el marco de las celebraciones por el 248° aniversario del natalicio del general José Francisco de San Martín, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, junto a la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de Corrientes, dispuso un importante operativo en la localidad de Yapeyú, donde se desarrollarán los actos conmemorativos los días 24 y 25 de febrero.

El dispositivo contará con la intervención de la Dirección de Planeamiento y Operaciones, la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional IV° Paso de los Libres, la Comisaría de Distrito Yapeyú, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Grupos Especiales, entre otras áreas.

Operativo integral antes, durante y después de los actos

El Plan de Seguridad será implementado de manera preventiva y estratégica antes, durante y después de todas las actividades previstas, teniendo en cuenta la masiva concurrencia de turistas y agrupaciones sanmartinianas que arribarán a la localidad por distintos medios.

La planificación contempla la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público, evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad vial. Además, se trabajará en coordinación con organizadores, autoridades municipales y otras fuerzas de seguridad para asegurar que los eventos se desarrollen con total normalidad.

Controles en accesos y corredor sanitario

Debido a la gran afluencia de personas, se reforzarán los controles policiales en los accesos a Yapeyú, donde se advertirá a los conductores sobre el desarrollo del evento y se les solicitará extremar las precauciones correspondientes.

Asimismo, se dispondrá un corredor sanitario con personal médico y equipos de apoyo, que estarán operativos durante todo el despliegue para brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Desde la organización se solicita la colaboración de quienes transiten por la zona y, especialmente, de quienes participen de las actividades, para respetar las indicaciones del personal de seguridad y contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad pública durante las jornadas conmemorativas.