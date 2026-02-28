El agotamiento del manual tradicional de la geopolítica

Buena parte del período posterior a la Guerra Fría dejó en evidencia que la política exterior funcionó bajo un conjunto relativamente inalterable de supuestos. El multilateralismo era el marco preferido, los organismos actuaban como espacios de legitimación, las alianzas históricas parecían inamovibles y la diplomacia seguía señales previsibles. Había tensiones, por supuesto, pero el manual era conocido. Los actores sabían cómo moverse, cuáles eran los límites, qué gestos eran aceptables y qué costos implicaba cruzar determinadas líneas.

Ese esquema comenzó a mostrar signos de resquebrajamiento mucho antes de que se lo reconociera explícitamente. La globalización generó interdependencias inéditas, pero también vulnerabilidades compartidas. El ascenso de nuevas naciones replanteó los equilibrios. Las crisis financieras, las disputas comerciales, la competencia tecnológica y los conflictos regionales erosionaron la confianza en los parámetros heredados. Lo que parecía un orden consolidado empezó a revelar fisuras.

En ese contexto emergió un esquema distinto de relacionamiento. Menos anclado en lo multilateral y más centrado en acuerdos bilaterales o coaliciones circunstanciales. Más orientado a resultados inmediatos que a armonías de largo plazo. Más transaccional que normativo. La política externa comenzó a leerse con la gramática del interés directo y no tanto con la del compromiso institucional permanente.

El cambio no implicó la desaparición de las organizaciones supranacionales ni la ruptura formal de los pactos, sino una modificación en su centralidad. Los foros consagrados pasaron a ser escenarios complementarios y no el núcleo excluyente donde se desarrollaba ese ámbito de diálogo imprescindible. Las potencias privilegiaron la flexibilidad, la capacidad de presión económica y la redefinición constante de sus “amistades”. La previsibilidad cedió así su trono a la táctica.

Este giro introdujo nuevas reglas de juego. La primera es la supremacía del poder relativo sobre la retórica compartida. La segunda, la utilización de instrumentos económicos tales cómo aranceles, sanciones, restricciones tecnológicas. La tercera, la personalización del lazo diplomático, donde el liderazgo político adquiere un rol más visible y menos delegable en burocracias especializadas.

También se reforzó un modelo de contienda estructural entre grandes protagonistas. La rivalidad ya no se limita al plano militar, sino que se expande al terreno comercial, energético, tecnológico y cultural. Las cadenas de suministro se convirtieron en claves vitales. La seguridad nacional incorpora dimensiones antes consideradas estrictamente económicas.

Otro rasgo distintivo es la relativización del consenso como objetivo en sí mismo. Durante décadas, la diplomacia tendió a valorar el acuerdo amplio, incluso a costa de concesiones significativas. El nuevo modelo prioriza la obtención de ventajas concretas, aun cuando ello genere fricciones temporales. La estabilidad deja de ser un fin absoluto y pasa a ser una variable más dentro del cálculo general.

Este proceso no debe leerse como una anomalía aislada, sino como la expresión de un sistema en transición. Cada etapa histórica fija sus instrumentos y sus premisas. Así como el orden a partir de 1945 respondió a las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, y el período posterior a 1989 reflejó la hegemonía de una potencia predominante, el presente parece reflejar un escenario más fragmentado y heterogéneo.

El desgaste de la inercia geopolítica no implica necesariamente caos, sino adaptación. Los Estados revisan estrategias, recalculan alianzas, exploran modernos mecanismos de presión y colaboración. La negociación deja de ser un ritual previsible y se convierte en un ejercicio dinámico de ajuste permanente. En lugar de un marco jurídico rígido, aparece un tablero en movimiento.

Para países medianos y periféricos, este cambio supone desafíos y oportunidades. La volatilidad exige mayor capacidad de lectura. La ausencia de certezas obliga a diversificar vínculos y a evitar dependencias excesivas. La diplomacia se vuelve más pragmática y menos declarativa. La flexibilidad, antes vista como ambigüedad, pasa a ser un activo.

En definitiva, lo que está en pugna no es la supervivencia del sistema internacional, sino la transformación de sus códigos operativos. Las viejas normas no desaparecen de un día para otro, pero dejan de organizar el comportamiento de manera excluyente. Nuevas pautas, todavía en consolidación, redefinen la forma en que los Estados negocian, compiten y cooperan. El agotamiento del manual geopolítico no debe interpretarse como nostalgia por un orden perdido ni como celebración acrítica de la novedad. Es, ante todo, el reconocimiento de que el mundo cambió y que la negociación internacional se ajusta a esa mutación. Entender los nuevos paradigmas, más que juzgarlos, es el primer paso para actuar con racionalidad en un escenario que ya no responde a las certezas del pasado.