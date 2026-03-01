Claudio Polich trazó los ejes de su gestión: obras, empleo y modernización para Corrientes

En el inicio del año legislativo, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, brindó un discurso marcado por el llamado a la responsabilidad institucional, la austeridad en el manejo de los recursos y la planificación estratégica para el desarrollo de la capital correntina.

En el comienzo de su discurso, Polich recordó que su gestión comenzó en medio de intensas lluvias y destacó la activación inmediata de protocolos de emergencia. “Gobernar es estar presentes, anticipar y dar respuesta”, señaló.

Entre los ejes centrales mencionó la ejecución de obras hídricas clave para reducir anegamientos en distintos barrios y avanzar en una planificación integral por zonas, entendiendo que “no hay transformación sin orden y no hay crecimiento sin bases sólidas”.

Asimismo el jefe comunal reconoció la caída de la coparticipación federal y el enfriamiento de la actividad económica, y sostuvo que el escenario actual exige “austeridad inteligente, planificación estratégica y ejecución prudente del gasto”.

En ese marco, remarcó que el aporte de los contribuyentes es fundamental para sostener la inversión en obras, servicios, salud y modernización. “Cuando un vecino cumple, la ciudad avanza”, afirmó.

Desarrollo económico y apoyo al sector privado

El intendente planteó que el municipio debe asumir un rol activo como facilitador de inversiones y generación de empleo. “El Estado debe acompañar y no obstaculizar”, sostuvo.

En ese sentido, ratificó la apuesta por consolidar el Parque Industrial Santa Catalina como nodo estratégico productivo y logístico, promoviendo infraestructura, previsibilidad y reglas claras para atraer empresas y fortalecer la economía local.

Juventud, participación y modernización del Estado

Otro de los ejes del discurso fue la incorporación de jóvenes en espacios de gestión y la articulación con universidades e institutos para alinear formación y mercado laboral. “Apostar a la juventud es apostar a la energía transformadora”, expresó.

Asimismo, anunció la continuidad del proceso de digitalización, simplificación de trámites y fortalecimiento de una municipalidad moderna, ágil y eficiente, con decisiones basadas en datos e indicadores.

Una ciudad con identidad y proyección

En el tramo final, Polich reivindicó la identidad correntina, su cultura, tradiciones y potencial turístico y llamó a la unidad entre Provincia, Municipio, sector privado y sociedad civil.

“Corrientes no pertenece a un gobierno, pertenece a su gente”, afirmó al dejar formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias, convocando a todos los sectores a ser parte de una etapa orientada al crecimiento ordenado, la generación de empleo y la proyección nacional e internacional de la ciudad.