¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

JP Valdés Juan Pablo Valdés Claudio Polich
JP Valdés Juan Pablo Valdés Claudio Polich
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Apertura de sesiones

Claudio Polich trazó los ejes de su gestión: obras, empleo y modernización para Corrientes

El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, inauguró este domingo el período de sesiones ordinarias en la Legislatura correntina.

Por El Litoral

Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 19:50

En el inicio del año legislativo, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, brindó un discurso marcado por el llamado a la responsabilidad institucional, la austeridad en el manejo de los recursos y la planificación estratégica para el desarrollo de la capital correntina.

En el comienzo de su discurso, Polich recordó que su gestión comenzó en medio de intensas lluvias y destacó la activación inmediata de protocolos de emergencia. “Gobernar es estar presentes, anticipar y dar respuesta”, señaló.

Entre los ejes centrales mencionó la ejecución de obras hídricas clave para reducir anegamientos en distintos barrios y avanzar en una planificación integral por zonas, entendiendo que “no hay transformación sin orden y no hay crecimiento sin bases sólidas”.

Asimismo el jefe comunal reconoció la caída de la coparticipación federal y el enfriamiento de la actividad económica, y sostuvo que el escenario actual exige “austeridad inteligente, planificación estratégica y ejecución prudente del gasto”.

En ese marco, remarcó que el aporte de los contribuyentes es fundamental para sostener la inversión en obras, servicios, salud y modernización. “Cuando un vecino cumple, la ciudad avanza”, afirmó.

Desarrollo económico y apoyo al sector privado

El intendente planteó que el municipio debe asumir un rol activo como facilitador de inversiones y generación de empleo. “El Estado debe acompañar y no obstaculizar”, sostuvo.

En ese sentido, ratificó la apuesta por consolidar el Parque Industrial Santa Catalina como nodo estratégico productivo y logístico, promoviendo infraestructura, previsibilidad y reglas claras para atraer empresas y fortalecer la economía local.

Juventud, participación y modernización del Estado

Otro de los ejes del discurso fue la incorporación de jóvenes en espacios de gestión y la articulación con universidades e institutos para alinear formación y mercado laboral. “Apostar a la juventud es apostar a la energía transformadora”, expresó.

Asimismo, anunció la continuidad del proceso de digitalización, simplificación de trámites y fortalecimiento de una municipalidad moderna, ágil y eficiente, con decisiones basadas en datos e indicadores.

Una ciudad con identidad y proyección

En el tramo final, Polich reivindicó la identidad correntina, su cultura, tradiciones y potencial turístico y llamó a la unidad entre Provincia, Municipio, sector privado y sociedad civil.

“Corrientes no pertenece a un gobierno, pertenece a su gente”, afirmó al dejar formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias, convocando a todos los sectores a ser parte de una etapa orientada al crecimiento ordenado, la generación de empleo y la proyección nacional e internacional de la ciudad.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD