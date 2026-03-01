Lipton debutó con un triunfo en el Provincial

Con un triunfo, Lipton puso en marcha su participación en el Torneo Provincial 2026 de clubes de primera división que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

En su cancha ubicada sobre la calle Alberdi de la capital correntina y con un buen marco de público, Lipton superó a Defensores de San Roque 2 a 1.

Los goles del conjunto capitalino fueron anotados por Antonio “Toni” Báez y Fabio Miño, uno en cada tiempo. Mientras que Ramón Olivieri estableció la transitoria paridad para Defensores.

El encuentro correspondió a la primera fecha de la Zona 1. En la segunda jornada, Lipton, que tiene como DT a Pablo Sixto Suárez, visitará a Hogar Hermanos de Bella Vista, mientras que Defensores será local de Estrada de Bella Vista.