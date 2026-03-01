¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

JP Valdés Juan Pablo Valdés Claudio Polich
JP Valdés Juan Pablo Valdés Claudio Polich
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
FÚTBOL

Lipton debutó con un triunfo en el Provincial

El conjunto capitalino superó a Defensores de San Roque 2 a 1.

Por El Litoral

Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 20:03
Gentileza LIPTON FOOT BALL CLUB

Con un triunfo, Lipton puso en marcha su participación en el Torneo Provincial 2026 de clubes de primera división que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

En su cancha ubicada sobre la calle Alberdi de la capital correntina  y con un buen marco de público, Lipton superó a Defensores de San Roque 2 a 1.

Los goles del conjunto capitalino fueron anotados por Antonio “Toni” Báez y Fabio Miño, uno en cada tiempo. Mientras que Ramón Olivieri estableció la transitoria paridad para Defensores.

El encuentro correspondió a la primera fecha de la Zona 1. En la segunda jornada, Lipton, que tiene como DT a Pablo Sixto Suárez, visitará a Hogar Hermanos de Bella Vista, mientras que Defensores será local de Estrada de Bella Vista.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD