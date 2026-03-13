La Municipalidad de Corrientes paga el plus con aumento desde este lunes

La Municipalidad de Corrientes confirmó que partir de este lunes 16 los agentes municipales percibirán el plus extraordinario actualizado y la compensación por la diferencia del plus ordinario que se liquidó anteriormente, en el marco del incremento salarial acordado en los últimos días.

Detalles del cronograma de pagos

El esquema de acreditación se dividirá según la modalidad de cobro de cada agente:

Agentes bancarizados: Los trabajadores de planta, contratados y beneficiarios del programa Neike Chamigo con cuenta bancaria tendrán los fondos disponibles en sus cuentas desde el lunes 16, pudiendo acceder al dinero a través de los cajeros automáticos habilitados.

Neike no bancarizados: Deberán presentarse en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP) , ubicada en Brasil 1269, en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, según la terminación de su DNI: Lunes 16: DNI terminados en 0, 1 y 2. Martes 17: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6. Miércoles 18: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Neike sin tarjeta de débito: Los beneficiarios bancarizados que no posean plástico deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el mismo calendario por terminación de DNI (del lunes 16 al miércoles 18).

Alcance de la medida

Desde el municipio recordaron a los agentes la importancia de respetar los cronogramas establecidos para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias y en la Caja Municipal de Préstamos, asegurando así un proceso de pago ordenado y eficiente.