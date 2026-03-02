En un clima de tensión por la fuerte adhesión a la medida de fuerza gremial en Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés dio inicio este lunes al ciclo lectivo 2026 en la localidad de Chavarría.

El acto principal sirvió de marco para inaugurar el moderno edificio de la escuela secundaria de la localidad, una estructura que demandó 1.700 millones de pesos y que el mandatario calificó como "de primera" y cuya construcción fue absorbida con recursos propios luego de que la obra fuera abandonada por el financiamiento nacional.

"Gobernar es poner en marcha la esperanza de un futuro mejor que se construye con educación", afirmó Valdés durante su discurso. El gobernador estuvo acompañado por la ministra de Educación, Ana Miño, y gran parte de su gabinete, en una jornada donde la entrega de tecnología y la infraestructura escolar fueron los ejes de la retórica oficialista frente al conflicto salarial.

Tecnología y revisión de contenidos

Valdés planteó que Corrientes debe insertarse en la "economía del conocimiento" para competir a nivel global. En ese sentido, reveló que solicitó a la cartera educativa una profunda revisión de contenidos y métodos. El plan incluye la profundización de los programas Incluir Futuro y Mitaí Digital, además de garantizar la conectividad total de los establecimientos a través de la empresa estatal TelCo.

Como novedad para este año, el mandatario anticipó la implementación de la App Tutores. Se trata de una herramienta digital diseñada para que las familias realicen un seguimiento directo y en tiempo real de la presencialidad escolar de sus hijos, buscando consolidar la baja en los indicadores de repitencia y deserción que, según cifras oficiales, vienen mostrando una tendencia positiva.

Inversión ante el recorte de fondos

El gobernador destacó que, mientras la Nación recortó partidas, la Provincia decidió dar continuidad al programa alimentario escolar: “No se puede aprender con hambre”, enfatizó. Detalló que, tras la construcción de 170 escuelas durante la gestión anterior, este año se proyecta la inauguración de 42 nuevos edificios escolares.

Por su parte, la ministra Ana Miño ratificó que los ejes prioritarios de su gestión serán el Plan Provincial de Alfabetización y el Plan de Compromiso por la Matemática.

Miño subrayó la importancia de la educación técnica-profesional como puente directo al mundo del trabajo local, evitando la migración de los jóvenes.

Equipamiento para la comunidad de Chavarría

Durante la ceremonia, se completó la entrega de 115 notebooks para los alumnos de 1º y 2º año del colegio anfitrión, alcanzando así la cobertura total de su matrícula de 262 estudiantes. Además, el Jardín de Infantes Nº 69 recibió tablets del programa Mitaí Digital, mientras que la Escuela Primaria Nº 140 fue provista de materiales pedagógicos y libros de Lengua en el marco del Plan de Alfabetización.

El acto concluyó con el descubrimiento de placas y una recorrida por las nuevas instalaciones, que cuentan con equipamiento administrativo y deportivo de última generación, reafirmando la política de inversión en infraestructura como respuesta política al escenario de ajuste nacional.