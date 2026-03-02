Buscan una familia que quiera adoptar a un adolescente de 15 años en Corrientes

El Poder Judicial dio a conocer este lunes que el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 de Corrientes lanzó una convocatoria pública urgente para encontrar personas interesadas en adoptar a un adolescente de 15 años, nacido el 11 de junio de 2010.

La convocatoria se realiza en el marco del Expte. MEX N° 8749/16, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes, y está a cargo de la Dra. Carolina L. Macarrein.

Un adolescente que necesita acompañamiento permanente

Se trata de un joven que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo y que requiere cuidados y acompañamiento constante.

Desde el equipo técnico señalaron que es capaz de dar y recibir afecto. Tiene un temperamento tranquilo, disposición alegre y responde emocionalmente de manera adecuada ante el adulto. Se comunica a través de miradas, gestos, sonrisas y abrazos; reconoce a las personas queridas y disfruta del contacto afectivo.

No se comunica de manera verbal ni escrita, por lo que necesita la presencia permanente de un adulto. Responde a su nombre, comprende consignas simples y se desplaza de manera autónoma, aunque requiere asistencia para subir o bajar superficies.

Sus actividades y tratamientos

Actualmente asiste a un Centro Educativo Terapéutico y Kinésico, participa en espacios de estimulación temprana y psicopedagogía, concurre a natación y terapia ocupacional, y mantiene seguimiento psiquiátrico cada tres meses.

Cuenta con pensión y obra social que garantizan la continuidad de sus tratamientos.

Disfruta especialmente de la música, los estímulos luminosos y sonoros, las caminatas y actividades como hamacas. Se desenvuelve mejor en grupos reducidos, puede alimentarse solo con supervisión y necesita acompañamiento para la higiene personal y el vestido.

La importancia de una familia

Desde el Juzgado remarcaron que es fundamental que pueda integrarse a un grupo familiar estable, preferentemente de dinámica reducida, con disponibilidad real de tiempo para su acompañamiento cotidiano y participación activa en los espacios terapéuticos.

El objetivo es promover progresivamente su autonomía, bienestar integral e inclusión social.

“La adopción, especialmente en casos de adolescentes con discapacidad, es un acto de profundo compromiso y responsabilidad”, señalaron. Cada niño y adolescente tiene derecho a crecer en familia, a recibir afecto y a desarrollar sus capacidades en un entorno seguro.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes y enviarlo por correo electrónico a:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 – Secretaría Civil

[email protected]

(379) 4700543

Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas

También pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes):