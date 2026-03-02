La Unne investiga protocolos de anestesia en serpientes del Nea

La Universidad Nacional del Nordeste dio a conocer este lunes un proyecto de investigación que busca generar información clave sobre el uso de anestesia en serpientes del Nordeste Argentino (NEA), la región con mayor riqueza ofídica del país.

El trabajo es desarrollado por Laila Agustina Alí, estudiante de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, quien investiga protocolos anestésicos en ejemplares provenientes del Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina (CISVA).

El NEA, región con mayor diversidad de serpientes

Argentina alberga 129 especies y subespecies de ofidios, de las cuales 108 se encuentran en el Nordeste Argentino, equivalente al 85% de la riqueza total nacional. Corrientes, con 69 especies registradas, es una de las provincias con mayor representación.

Sin embargo, los ofidios son los vertebrados menos estudiados en poblaciones silvestres, y existen pocos trabajos sobre anestesia en serpientes nativas, especialmente en especies venenosas.

Protocolos seguros para el manejo veterinario

El proyecto parte de la hipótesis de que la anestesia inhalatoria con isoflurano al 5% combinado con oxígeno permite manipular y evaluar clínicamente a las serpientes de manera segura, tanto para el animal como para el personal veterinario.

La investigación busca:

Determinar dosis y márgenes de seguridad en distintas familias de serpientes.

Evaluar la efectividad del anestésico en ejemplares jóvenes y adultos.

Establecer tiempos de recuperación tras la anestesia general.

El estudio se realiza bajo la supervisión del médico veterinario Juan José López y se enmarca en proyectos subsidiados por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE.

Impacto en conservación y salud animal

El trabajo se desarrolla con 51 ejemplares mantenidos en cautiverio en el CISVA, muchos de ellos provenientes de decomisos por tráfico de fauna, lo que también aporta una dimensión vinculada a la conservación.

Contar con protocolos anestésicos validados permitirá mejorar el manejo clínico en centros de rescate, facilitar estudios sobre venenos —incluida la producción de suero antiofídico— y fortalecer la atención veterinaria ante el crecimiento en la tenencia de reptiles.

Con esta iniciativa, la UNNE avanza en la generación de conocimiento científico aplicado en una región que concentra la mayor diversidad de serpientes de Argentina, aportando herramientas concretas para la seguridad, el bienestar animal y la investigación biomédica.