Emiliano Fernández: “Vamos a ser una oposición constructiva en Corrientes”

El diputado provincial de Eco, Emiliano Fernández, aseguró que su espacio ejercerá una oposición “con sentido común, razonable y constructiva” en la Legislatura de Corrientes, luego del discurso del gobernador Juan Pablo Valdés en la Asamblea Legislativa.

Si bien marcó diferencias con algunos puntos del mensaje oficial, el legislador dejó en claro que el objetivo no es obstaculizar la gestión sino aportar propuestas y acompañar las iniciativas que beneficien a la provincia.

Críticas con propuestas

Fernández habló en Hoja de Ruta y sostuvo que su bloque aprobó el Presupuesto provincial al considerar que es una herramienta fundamental para cualquier gobierno, ya que ordena el manejo de los recursos públicos y evita discrecionalidad.

Sin embargo, explicó que no acompañaron el endeudamiento por entender que primero deben conocerse en detalle las cuentas de inversión 2023 y 2024. “Nuestro rol es controlar, pero también proponer. No se trata de oponerse por oponerse”, señaló.

En ese sentido, afirmó que pedirán claridad sobre la situación fiscal y mayor transparencia, aunque remarcó que las diferencias deben plantearse con respeto y argumentos.

Diálogo con el oficialismo y otros sectores

El legislador destacó que existe buena relación institucional con el presidente de la Cámara y valoró los canales de diálogo abiertos dentro del Poder Legislativo.

Además, indicó que mantienen conversaciones con distintos sectores de la oposición, entre ellos el peronismo, ELI y La Libertad Avanza, con la intención de encontrar puntos de coincidencia en temas centrales para la provincia.

“Hay un porcentaje muy importante de correntinos que no votó al oficialismo y merece representación. Tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar en conjunto en todo aquello en lo que estemos de acuerdo”, sostuvo.

Moderación y clima político

Fernández también llamó a bajar el nivel de confrontación en la política nacional y provincial, al advertir que la sociedad está “cansada de la pelea permanente”.

En ese marco, planteó que la Argentina necesita madurez, diálogo y acuerdos básicos para poder avanzar en un contexto económico y social complejo.

“La oposición tiene que marcar lo que está mal, pero también acompañar lo que está bien. Si algo es bueno para Corrientes, lo vamos a votar”, concluyó.

