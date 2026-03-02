El Litoral Streaming inauguró su programación desde el nuevo estudio en Corrientes

Diario El Litoral puso en marcha oficialmente su señal de El Litoral Streaming, con la inauguración del nuevo estudio ubicado en la tradicional esquina de Esquina de Irigoyen y La Rioja.

El lanzamiento se realizó en el marco del programa Hoja de Ruta, que se emite de 8 a 10, conducido por Eduardo Ledesma, Carlos Lezcano y Belén Da Costa, y contó con la participación especial del director propietario del medio, Carlos Romero Feris.

Una nueva etapa con equipamiento renovado

La puesta en marcha del streaming marca una nueva etapa en la evolución del medio, que suma tecnología audiovisual de alta calidad, cámaras, iluminación y equipamiento de última generación para fortalecer su presencia digital.

Durante la transmisión inaugural, Romero Feris remarcó el espíritu innovador que, según afirmó, caracteriza al medio desde sus inicios.

“El Litoral siempre adelante. No solo que es el primero, sino que vamos adelante siempre”, expresó.

El empresario recordó los distintos procesos de transformación tecnológica que atravesó la empresa desde el cambio al sistema offset hasta la incorporación de internet y reconoció que el streaming representa un nuevo desafío.

“En todo lo anterior lo caminé y lo diagramé, pero hoy estoy en un terreno totalmente nuevo. Esto es cosa de los jóvenes, que empujan el proyecto para adelante”, sostuvo.

Desde el histórico edificio que identifica al diario en la ciudad, el nuevo estudio funciona como una vidriera abierta a la comunidad, combinando la tradición periodística con las nuevas plataformas de comunicación.

Durante la emisión inaugural, Romero Feris destacó la trayectoria del medio y su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, desde la etapa gráfica hasta la consolidación digital.

Tradición y transformación

Con más de seis décadas de historia, El Litoral vuelve a renovar su formato sin perder su identidad. El streaming se integra a la estructura informativa del medio, ampliando el alcance de sus contenidos a través de YouTube y otras plataformas.

La inauguración formal del estudio fue celebrada al aire, consolidando así el inicio de la programación oficial de El Litoral Streaming, que apuesta a una propuesta periodística multiplataforma desde el corazón de la Capital correntina.