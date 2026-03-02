Paro docente en Corrientes: fuerte adhesión en el inicio del ciclo lectivo 2026

La provincia de Corrientes comenzó el ciclo lectivo 2026 con un escenario marcado por el paro docente, luego de que fracasaran las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los gremios del sector. En el primer día de clases, varias escuelas permanecieron sin actividad debido al alto nivel de acatamiento a la medida de fuerza.

Desde el espacio de Docentes Autoconvocados indicaron que la adhesión fue significativa, especialmente en el interior provincial, donde en algunas localidades alcanzó el 100%.

La protesta cuenta con el respaldo conjunto de los sindicatos SUTECO, AMET y ACDP, además de la adhesión de SADOP en el ámbito privado, lo que dejó virtualmente paralizado el inicio escolar.

Reclamos salariales y críticas al Ejecutivo

El secretario general de AMET, Rufino Fernández, sostuvo que la medida responde al “descontento” generalizado por la situación salarial y otras problemáticas vinculadas al funcionamiento de los establecimientos educativos. Según explicó a Perfil Nea, hasta el momento no hubo una propuesta formal que permita a los gremios consultar a sus bases.

Entre los principales reclamos figuran:

Un salario inicial de $1.360.000, en línea con la canasta básica.

El blanqueo de sumas no remunerativas.

Un incremento real al básico que recomponga la escala salarial y reconozca la antigüedad.

Expectativa por la próxima reunión

La atención está puesta en la reunión prevista para este miércoles a las 11, cuando los representantes sindicales se encuentren con los ministros de Hacienda y Educación, Marcelo Rivas Piasentini y Ana Miño.

De manera extraoficial trascendió que la oferta podría ubicarse entre un 9% y un 10% de aumento inicial, con la posibilidad de nuevas revisiones durante el año. El resultado de ese encuentro será determinante para definir si el conflicto se profundiza o si finalmente se normaliza el dictado de clases en la provincia.