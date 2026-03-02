Demoraron a dos jóvenes por quema de pastizales en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que demoraron a dos jóvenes acusados de realizar una quema de pastizales en un sector urbano de la ciudad, una práctica que se encuentra prohibida en todo el territorio provincial.

El procedimiento se concretó en horas de la tarde del 28 de febrero, cuando efectivos de la Comisaría Décimo Séptima Urbana tomaron conocimiento de que en inmediaciones de las calles Amado Puyau y Las Dalias se estaba produciendo un foco ígneo.

Ante esto, los policías se dirigieron al lugar y lograron identificar a los presuntos responsables. Se trata de dos jóvenes de 20 y 22 años de edad.

De oficio se iniciaron actuaciones administrativas por supuesta infracción al artículo 77° (Peligro de Incendio) del Código de Faltas, Decreto Ley N° 124/01.

Cabe recordar que el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción, solicitó a la población extremar los cuidados para evitar incendios de pastizales, ante el riesgo que representan para el ambiente, los bienes y la seguridad de las personas.

Los demorados fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan los trámites correspondientes conforme a la normativa vigente.