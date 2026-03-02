Camila Maidana Roa: “Queremos una ciudad moderna, con jóvenes protagonistas”

La concejal oficialista Camila Maidana Roa analizó el discurso de apertura de sesiones ordinarias del intendente Claudio Polich y aseguró que el mensaje marcó con claridad “la hoja de ruta” para el año legislativo y los próximos cuatro años de gestión.

Para la edil, el acto protocolar no solo representa el inicio formal del período legislativo, sino también la instancia en la que el Ejecutivo define prioridades, ejes de trabajo y el rumbo estratégico de la ciudad.

Maidana Roa destacó en Hoja de Ruta especialmente los conceptos vinculados a la administración ordenada de los recursos. En ese sentido, señaló que una municipalidad eficiente “no es la que gasta más, sino la que gasta inteligentemente”.

Subrayó la importancia de la planificación estratégica, la medición de objetivos y la evaluación constante de resultados. “No se puede progresar lo que no se puede medir”, remarcó, al tiempo que valoró la articulación con el Gobierno provincial como parte de un trabajo en equipo que potencia el desarrollo local.

Renovación y agenda joven

Con 29 años y militante de la Unión Cívica Radical desde joven, la concejal sostuvo que su banca representa una responsabilidad no solo partidaria sino también generacional.

“Aprendimos del camino recorrido, pero la sociedad cambió y demanda nuevas respuestas”, afirmó. En ese marco, señaló que la identidad digital, la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicación obligan a repensar las políticas públicas.

Entre sus prioridades mencionó el impulso al desarrollo económico con foco en emprendedores, el fortalecimiento del turismo y la ecología —que consideró hoy “agendas duras”— y el abordaje de la salud mental, especialmente en jóvenes.

Modernización normativa y trabajo articulado

Como abogada, Maidana Roa también anticipó que buscará revisar y actualizar normativas vigentes para simplificar trámites y adaptarlos a los nuevos tiempos.

“Hay que evaluar qué sirve, qué quedó obsoleto y cómo hacer más accesible la normativa para los vecinos”, explicó. En ese sentido, subrayó que el rol legislativo no debe quedarse en la presentación de ordenanzas, sino garantizar que las iniciativas puedan ejecutarse y tener impacto real en la sociedad.

Actualmente, junto a su equipo, trabaja en la preparación de la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, en lo que definió como una nueva etapa profesional tras su paso por el Ejecutivo municipal.

“Es un desafío creativo interpretar a la nueva ciudadanía y transformar esas ideas en proyectos concretos”, concluyó.

Mirá la nota completa