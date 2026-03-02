Una mujer fue apuñalada tras una pelea en un barrio de Corrientes

Una mujer resultó herida con un arma blanca durante una pelea callejera registrada en la madrugada de este lunes en el barrio Ciudades Correntinas, informaron fuentes policiales.

Según la información inicial, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Río de Janeiro y Turín donde una se encontraba junto a un hombre y en un momento determinado, se habría producido una discusión con otras personas que terminó con una mujer lesionada.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela General José de San Martín para recibir atención médica.