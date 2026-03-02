Airbnb lanza pago diferido para argentinos

Airbnb presentó en Argentina una nueva modalidad de pago que permite confirmar una estadía sin abonar dinero al momento de la reserva. La opción, denominada “Reservá ahora y pagá después”, ya se encuentra disponible para alojamientos en todo el mundo que cumplan con determinados requisitos y cuenten con políticas de cancelación flexible o moderada.

La iniciativa busca ampliar las alternativas financieras para los huéspedes en un contexto en el que la flexibilidad se volvió un factor decisivo al momento de organizar viajes. Con este sistema, los usuarios pueden asegurar un alojamiento y diferir el pago hasta una fecha cercana al vencimiento del período de cancelación gratuita. De este modo, no es necesario abonar el total al instante, aunque el importe deberá completarse antes de que finalice ese plazo.

Desde la compañía señalaron que la experiencia previa en Estados Unidos mostró resultados positivos. El lanzamiento de la herramienta en ese mercado contribuyó a un aumento en las reservas de noches y experiencias durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el trimestre anterior. La empresa interpreta ese crecimiento como una señal de que los viajeros valoran contar con mayor margen para organizar sus finanzas.

En Argentina, la medida llega en un momento en el que los viajes grupales y las escapadas internacionales aparecen entre las principales tendencias para 2026. Según datos difundidos por la propia plataforma a partir de una encuesta realizada junto a Focaldata, más del 80% de los viajeros argentinos considera importante disponer de opciones de pago flexibles al reservar vacaciones. Además, el 85% afirmó haber utilizado alguna modalidad de pago flexible y, dentro de ese grupo, más del 15% indicó que la elige siempre que está disponible.

El estudio también reveló que más del 30% de los encuestados retrasó en alguna oportunidad la confirmación de un alojamiento o directamente perdió la oportunidad de reservarlo debido al tiempo requerido para coordinar el pago con familiares o amigos. En ese sentido, la nueva alternativa apunta a facilitar la organización de presupuestos compartidos, una situación frecuente en viajes de grupos.

La opción “Reservá ahora y pagá después” no modifica las políticas de cancelación establecidas por los anfitriones. Las condiciones definidas en cada anuncio continúan vigentes y el cobro se realiza antes de que finalice el período de cancelación gratuita. Esto implica que, ante una eventual cancelación dentro de los plazos previstos, los anfitriones conservan la posibilidad de recibir otra reserva para las mismas fechas.

La nueva modalidad se suma a otras herramientas ya disponibles en la plataforma, como la opción de abonar una parte al momento de confirmar la estadía y completar el saldo más cerca del check-in. Con estas alternativas, la empresa busca ofrecer mayor previsibilidad tanto a huéspedes como a anfitriones.

En paralelo, las proyecciones de viaje para 2026 elaboradas por la compañía identifican un crecimiento en la demanda de escapadas internacionales, experiencias vinculadas a la naturaleza y asistencia a grandes eventos globales. En ese escenario, la posibilidad de asegurar un alojamiento sin desembolso inmediato puede resultar determinante para no perder oportunidades en destinos de alta demanda.

Con esta medida, Airbnb amplía su estrategia de flexibilización de pagos en el mercado argentino, con el objetivo de estimular las reservas anticipadas y adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo turístico.