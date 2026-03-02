Corrientes: el Hospital Geriátrico realizará controles gratuitos para detectar glaucoma

El Ministerio de Salud Público dio a conocer este lunes que el Hospital Geriátrico Juana F. Cabral realizará controles gratuitos para detectar glaucoma en el marco de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma.

La actividad será llevada el viernes 13 de marzo de 8 a 12, en la sede ubicada en Belgrano 1353.

Detectar a tiempo para cuidar la visión

El objetivo principal de la campaña es identificar la enfermedad en sus etapas iniciales para que, con el tratamiento adecuado, el paciente pueda conservar la visión.

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa crónica que provoca el aumento de la presión intraocular y genera una pérdida progresiva de la visión, que puede derivar en ceguera si no es tratada a tiempo. Sin embargo, el tratamiento es sencillo, altamente eficaz y permite llevar una vida normal.

Modalidad de atención

La atención será por orden de llegada, a partir de las 8.00. Las personas interesadas deberán anotarse en la Secretaría de Consultorios Externos, ubicada en el primer piso del hospital.

El examen de detección es rápido e indoloro: consiste en la observación del fondo de ojo y la medición de la presión intraocular. En caso de detectarse posibles síntomas, el profesional indicará estudios complementarios según cada situación particular.

Desde la institución recomiendan especialmente realizar el chequeo a quienes tengan antecedentes familiares de glaucoma, presión intraocular elevada, diabetes o hipertensión.