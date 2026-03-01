Corrientes: encontraron a dos mujeres heridas tras un accidente sobre la Ruta 12

La Policía de Corrientes informó este domingo que auxiliaron a dos mujeres tras un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 12.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, a la altura del kilómetro 775, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas y detectaron una camioneta detenida en la banquina con evidentes signos de accidente.

Al acercarse al lugar, los efectivos hallaron a la conductora, de apellido Segovia, quien presentaba lesiones, mientras que su acompañante se encontraba inconsciente.

Las mujeres fueron asistidas por personal de salud y trasladadas para su correspondiente atención médica, mientras se llevan adelante las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

Desde la fuerza recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por rutas nacionales, especialmente en horarios nocturnos, donde la presencia de animales sueltos representa un riesgo.