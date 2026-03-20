Mauricio Macri reunió a dirigentes del PRO y Corrientes dijo presente

En un importante encuentro político encabezado por el expresidente Mauricio Macri, se llevó a cabo una reunión que congregó a dirigentes de todo el país pertenecientes al PRO, con el objetivo de fortalecer el espacio, consolidar liderazgos y delinear estrategias de cara a los próximos desafíos políticos.

El acto contó con una amplia participación de referentes jóvenes y dirigentes territoriales, reflejando el compromiso del espacio con la renovación y el crecimiento federal. En este marco, la provincia de Corrientes tuvo una destacada representación a través de la diputada provincial Lorena Lazaroff, quien formó parte del encuentro junto a otros funcionarios y referentes correntinos.

Durante la jornada, se compartieron ideas, experiencias y visiones orientadas a fortalecer la presencia del PRO en cada rincón del país, promoviendo la participación activa de nuevas generaciones y consolidando un proyecto político con mirada a futuro.

La participación de dirigentes correntinos reafirma el compromiso de la provincia con el crecimiento del espacio y su protagonismo dentro de la construcción política nacional.