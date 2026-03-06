Plus para municipales: así es el cronograma de pago en Corrientes

El pago del plus municipal para trabajadores de la Municipalidad de Corrientes comenzará este lunes 9 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 11. El adicional alcanza al personal de planta, contratados y agentes del programa Neike.

Los trabajadores de planta, contratados y agentes neike bancarizados tendrán depositado el monto este lunes 9 en sus cuentas bancarias. El dinero podrá retirarse a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto, los agentes neike que no están bancarizados deberán cobrar de manera presencial en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. La atención se realiza de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.

El cronograma de pago para quienes cobran por ventanilla se organizará según la terminación del DNI:

Lunes 9: 0, 1 y 2.

Martes 10: 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 11: 7, 8 y 9.

Por otra parte, los agentes neike bancarizados que aún no poseen tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes (sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826). El pago se realizará también con el cronograma establecido según la terminación del documento.