Banco de Corrientes José de San Martín alerta amarilla
Banco de Corrientes José de San Martín alerta amarilla
UNIDAD REGIONAL I

Dispusieron cambios de jefes en tres comisarías de Corrientes

Asumieron nuevos titulares en Paso de la Patria, San Cosme y Santa Ana
 

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 20:18

En las últimas horas, por disposición de la Jefatura de Policía, se procedió a concretar cambios en tres comisarías dependientes de la Unidad Regional I, de San Luis del Palmar.


Al frente de la Comisaría Primera de Paso de la Patria asumió el comisario inspector Genaro Ramírez que cumplía funciones en Santa Ana.
En tanto que el comisario inspector Romero Villaboa, asumió en la jefatura de la localidad de Santa Ana.


Mientras que en San Cosme asumió el comisario inspector Eloy Sandoval, quien se desempeñaba en Paso de la Patria. 
El director de Coordinación e Interior, comisario general Héctor Daniel Gauna, junto al director de la Unidad Regional I comisario mayor Lic. José Sena, pusieron en su funciones a los nuevos jefes de comisarías.
 

