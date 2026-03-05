Preocupación en el campo correntino: aftosa, trazabilidad y abigeato en la agenda rural

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán, analizó la actualidad del sector ganadero en Corrientes y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el campo, desde la nueva campaña de vacunación contra la aftosa hasta los problemas de seguridad rural.

En diálogo con Perfil Productivo, en el streaming de El Litoral, el dirigente rural explicó que el 2 de marzo comenzó la campaña de vacunación contra la Fiebre aftosa bajo un nuevo esquema que modifica el calendario habitual.

Según detalló, el plan propone que la segunda campaña anual deje de realizarse en octubre y pase a junio, lo que representa un cambio importante para los productores.

“En octubre se vacunaban los terneros al pie de la madre, lo que implicaba mover toda la hacienda con crías muy pequeñas. Eso generaba muchos problemas, incluso pérdidas de animales”, explicó.

Con el nuevo calendario, los productores podrán vacunar a los terneros una vez que ya están separados de las vacas, lo que simplifica las tareas y reduce riesgos durante el manejo del rodeo.

Debate por la trazabilidad con chip

Otro de los temas que genera discusión en el sector es la implementación del sistema de trazabilidad electrónica impulsado por el Senasa, que prevé el uso de chips para identificar al ganado.

Roldán aclaró que los productores no se oponen a mejorar los sistemas de control, pero cuestionó que la medida sea obligatoria para todo el rodeo nacional.

El dirigente explicó que cada chip tiene un costo que ronda entre 0,90 y 1,10 dólares, gasto que debe afrontar el productor. Sin embargo, señaló que el principal inconveniente no es el precio del dispositivo sino el proceso administrativo para registrar los datos.

“No es difícil colocar el chip. El problema es la carga de información en el sistema y las dificultades de conectividad que existen en muchas zonas rurales”, afirmó.

Además, remarcó que en Argentina la mayor parte de la producción se destina al consumo interno, a diferencia de países como Uruguay, donde la trazabilidad total se implementó en función de un perfil exportador. “Uruguay exporta cerca del 70% de su carne y consume el 30%. En Argentina pasa al revés”, explicó.

El abigeato, una preocupación creciente

Durante la entrevista, Roldán también se refirió al problema del Abigeato, una situación que genera preocupación entre los productores de la región.

Según explicó, en La Cruz actualmente permanecen más de 190 cabezas de ganado secuestradas en instalaciones de la sociedad rural local, luego de un operativo judicial por presunto robo de hacienda.

El dirigente advirtió que las entidades rurales no están en condiciones de mantener durante largos períodos animales que quedaron bajo custodia judicial.

“La Sociedad Rural es una institución privada. No podemos hacernos cargo de 200 animales durante meses”, sostuvo.

Roldán explicó que el mantenimiento de la hacienda implica costos de alimentación, agua y cuidado sanitario, además de riesgos productivos.

Incluso señaló que el rodeo secuestrado ya perdió más del 50% de su valor, debido al deterioro de los animales durante el tiempo que permanecen en un espacio reducido. “Estamos avisando desde hace más de 30 días que esto iba a pasar. El sistema judicial necesita una solución para estos casos”, remarcó.

Remates y caminos rurales

Por otra parte, el dirigente destacó la continuidad de los remates para pequeños productores, una herramienta que permite a los ganaderos comercializar su hacienda en mejores condiciones de mercado.

En ese sentido, mencionó que recientemente se realizó un remate en Bella Vista con más de 1.600 animales, mientras que en Mercedes se desarrollará otro encuentro con participación de productores de la zona. “Para el pequeño productor no es lo mismo vender cuatro terneros en su campo que hacerlo en un remate donde hay más de mil animales”, explicó.

Finalmente, Roldán señaló que otro de los reclamos del sector está vinculado al estado de los caminos rurales, especialmente la Ruta Provincial 40, donde recientemente comenzaron trabajos de mantenimiento y colocación de ripio. “Vemos que empieza a moverse algo después de un período bastante quieto. Ojalá que sean obras pensadas para durar”, concluyó.