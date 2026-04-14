Gustavo Valdés estuvo en Tucumán y pidió fortalecer el rol nacional de la UCR

El ex gobernador de Corrientes y presidente del Comité Central de la UCR provincial, Gustavo Valdés, participó el lunes de una reunión política en Tucumán junto a dirigentes del radicalismo de distintas provincias.

Participación y referentes presentes

Durante la actividad, Valdés compartió espacio con el legislador José María Canelada y referentes radicales de Tucumán y Catamarca.

También integraron la comitiva correntina Henry Fick, Eduardo Tassano y Noel Breard.

Fortalecimiento del trabajo político

En el encuentro, Valdés remarcó la importancia de consolidar el trabajo conjunto dentro del radicalismo a nivel nacional.

“Es fundamental seguir fortaleciendo el trabajo político entre correligionarios de todo el país”, expresó, destacando la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y propuestas.

Contexto nacional y rol del radicalismo

Valdés también hizo referencia al escenario actual del país y al papel que debe asumir el partido.

“Estamos atravesando un contexto desafiante que nos exige compromiso, responsabilidad y una fuerte vocación de servicio”, sostuvo, y agregó que el radicalismo debe tener un rol protagónico tanto en las provincias como a nivel nacional.

En otro tramo, planteó la necesidad de actualizar el funcionamiento partidario y fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

“Necesitamos una UCR moderna, dinámica y cercana a la gente”, afirmó Valdés, subrayando la importancia de dirigentes con presencia territorial y capacidad de escucha.