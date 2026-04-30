Tras casi dos décadas en pareja, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separaron

Después de más de 15 años de relación, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini habrían decidido separarse, una noticia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que siempre fueron considerados una de las parejas más estables y discretas del ambiente artístico.

La información salió a la luz en LAM, donde primero se presentó como un enigmático que generó expectativa en el estudio. Durante varios minutos fueron apareciendo pistas sobre una ruptura inesperada, hasta que finalmente se reveló que se trataba de los actores.

Fue Pepe Ochoa quien dio más detalles sobre el presente sentimental de la pareja y explicó cómo trascendió la información. "Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados, que intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible", relató.

Luego, aclaró que no habría un conflicto puntual detrás de la decisión y remarcó: "No hay nada malo".

Además, reforzó la versión asegurando que el propio actor ya había hablado del tema en su círculo más cercano: "Gonzalo ya lo dijo en su círculo".

Por su parte, Ángel de Brito recordó una charla reciente que había tenido con Brenda Gandini sobre su relación con Heredia y contó que, en ese momento, la actriz había respondido de manera ambigua cuando le consultó por una posible distancia entre ambos.

“Le pregunté hace poco y me dijo: ‘No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…’”, reveló el conductor.

Aunque ninguno de los protagonistas hizo una confirmación pública hasta el momento, la noticia ya generó un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente por el perfil bajo con el que siempre manejaron su vida privada.

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