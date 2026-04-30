Juli Poggio respondió a las críticas por su retoque estético

Desde su salida de Gran Hermano, Juli Poggio logró consolidarse rápidamente como una de las figuras más visibles de su generación. Su crecimiento en el mundo artístico, tanto desde la actuación como en la danza, fue veloz y constante, pero también la expuso a una gran cantidad de comentarios y críticas en redes sociales.

En los últimos días, la influencer quedó en el centro de la conversación luego de mostrarse con un llamativo cambio de imagen, que incluyó el pelo rojo y un retoque estético que no pasó desapercibido entre sus seguidores. A raíz de eso, recibió una fuerte ola de opiniones en redes y reconoció que la situación la afectó emocionalmente.

"Yo estos días estuve un poquito mal, la verdad. Siento como que me estuvo afectando mucho el hate, los comentarios", expresó durante su participación en el streaming La Casa, donde habló con sinceridad sobre cómo vivió ese momento.

Además, contó que llegó a involucrarse demasiado con esas reacciones negativas. "Estuve también respondiendo mucho a los haters y a la gente envidiosa y como que siento que eso me desgasta mi propia energía", explicó.



Poggio también señaló que no todos los mensajes venían desde un lugar agresivo, sino que incluso algunos provenían de personas que la siguen y que quizás intentaban ayudarla, aunque en ese contexto ella no pudo recibirlos de esa manera.

"Capaz me quería decir algo de una buena manera o ayudándome, pero como yo no estaba bien, ninguno de esos comentarios me llevaron a tomármelo bien", reflexionó.

En esa misma línea, agregó: "Por más que te pongan 'te lo digo porque te quiero ver bien', a veces no lo tomás de buena manera y más cuando estás mal".

Sin embargo, lo más contundente llegó cuando habló sobre el origen de muchas de esas críticas. Para Juli, detrás de varios de esos mensajes existe una fuerte carga de frustración personal y envidia.

"Siento que muchas cosas que la gente dice vienen por envidia. No lo pueden ver. Pero son cosas que capaz uno en algún momento de su vida lo quiso hacer o lo quiere hacer", sostuvo.

Y cerró con una reflexión aún más directa: "Son proyecciones, me parece. Y te llevan a hacer y decir cosas muy feas. Y siento que muchos que son haters, además de ser odiadores, son envidiosos".

Su reciente aparición en los Martín Fierro de la Moda también volvió a ponerla en el centro de la escena y generó una nueva ola de repercusiones entre quienes la apoyan y quienes suelen cuestionarla en redes.

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