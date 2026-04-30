Aseguran que Pampita se separó de Martín Pepa: los motivos

Yanina Latorre volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una versión explosiva que involucra a Carolina Pampita Ardohain y a Martín Pepa. Desde su programa, Sálvese Quien Pueda, la conductora aseguró que la pareja estaría atravesando una separación, y detalló paso a paso cómo llegó a esa información.

Fiel a su estilo directo, Yanina no dudó en anticipar lo que venía: “Me la voy a jugar como es mi estilo”, lanzó al aire antes de dar contexto. Según explicó, todo comenzó de manera casual, cuando una amiga muy cercana a Pampita dejó escapar un comentario sin advertir la dimensión de lo que decía. “Me dice: ‘desde que se separó…’ y siguió hablando como si nada. Para ella era un hecho”, relató.

Aunque en ese momento eligió no profundizar para evitar incomodar, la frase le quedó resonando. A partir de ahí, activó su método habitual de verificación: intentar confirmar la versión con los propios protagonistas. En ese sentido, contó que se comunicó en varias oportunidades con Pampita, incluso recordando que en otras ocasiones le había prometido consultarla antes de difundir información delicada. Sin embargo, no obtuvo respuesta. “Le escribí a las 4, a las 5, a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leyó, pero no me contestó”, detalló.



Luego, fue en busca de la otra parte. Consiguió el contacto de Martín Pepa y también le escribió, pero el resultado fue el mismo: silencio absoluto. Ese doble faltazo terminó siendo, para Yanina, un indicio suficiente.

Con ese escenario, decidió avanzar y dejó trascender el rumor en sus redes sociales, anticipando que se trataba de una separación de alto perfil aún no confirmada. Minutos más tarde, la periodista Paula Varela compartió la misma información, lo que reforzó la versión. “Uno más uno es dos”, remató Latorre, dejando en claro que, para ella, los datos ya cerraban.

minutouno.com