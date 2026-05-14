El Gobernador encabezó el cierre de la Expo Búfalos e instó a invertir en Corrientes

En el marco de la 26° Expo Búfalos Otoño 2026 que se llevó adelante en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) de Riachuelo, el gobernador Juan Pablo Valdés acompañó este miércoles la entrega de premios y además, estuvo presente en la apertura del Remate a Martillo Corrido a cargo de Colombo y Magliano SA. En la ocasión, el Mandatario destacó que "tenemos la bendición de que el búfalo se desarrolle en Corrientes acompañado de políticas públicas que potencian su crecimiento", liderando la cría de este animal en Argentina con mas de 100 mil cabezas.

La particularidad de la presente edición es que se puso el foco en la innovación tecnológica, posicionando a la inteligencia artificial (IA), que aplicada al agro, se convierte en un aliado estratégico para alcanzar niveles inéditos de eficiencia en el sector, a través de herramientas que pueden predecir el rendimiento cárnico y optimizar los ciclos de pastoreo. Es así que el predio ferial recibió a productores y técnicos bajo la premisa de que el futuro del campo ya no se discute sólo en los corrales, sino en el procesamiento de datos.

Asimismo, Valdés destacó el trabajo de los productores para que "la realidad que está viviendo el búfalo se termine de consolidar y termine de expandirse en toda la provincia", tras asegurar que "tenemos la enorme posibilidad de ser la nueva Pampa húmeda en materia de búfalo". Argumentó de esta manera que "la tierra es formidable, pero lo que le da la potencialidad es nuestra gente".

"Valoramos de sobremanera el trabajo enorme que realizan nuestros productores en los campos de Corrientes, y al tener la bendición de que hoy el búfalo se esté desarrollando en nuestro territorio a una escala importante, lo que tenemos que hacer es acompañar y sostenerlos con políticas públicas", afirmó. En ese sentido se refirió a los proyectos en marcha de frigoríficos, como el de Ituzaingó, para ampliar las capacidades productivas de los distintos mataderos municipales y de privados, que serán de modalidad mixta para faenar bovinos y bubalinos.

Por su parte, el ministro de la Producción de la Provincia, Walter Chavez, dijo que "desde el Estado acompañamos a los productores con herramientas concretas: fortaleciendo la sanidad, mejorando la infraestructura y generando condiciones para que el sector siga creciendo". A la vez remarcó: "Algunos productores no sólo trabajan con la carne de búfalo sino que también le dan valor agregado a lo productos, produciendo quesos, lácteos, embutidos y otros a base de leche de búfala".

El intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, subrayó la consolidación de la actividad bubalina en toda la provincia con 100 mil cabezas y remarcó que "también genera ingresos en Riachuelo, donde se sigue consolidando como un lugar de construcción, de trabajo, de exposiciones y que eso la verdad nos respalda y nos hace sentir muy cómodos. Eso significa que se vienen haciendo bien las inversiones hace años".

Marcelo Breard, secretario de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos al respecto dijo que "es una actividad con potencial, somos los mayores productores de búfalos de la Nación", y agregó que para esto previamente "hubo visión de la provincia porque desde hace mucho tiempo acompaña la actividad". Por su parte, Sara María Álvarez, productora de lácteos y derivados bubalinos de Saladas indicó que estos espacios para la difusión de la actividad "son muy importantes y estamos contentos con los resultados".