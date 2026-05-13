Corrientes será uno de los representantes nacionales en el Mundial de la Yerba Mate

La yerba correntina participará en el próximo Mundial de la Yerba Mate a realizarce del 5 al 7 de junio. El certamen tiene participación no solo nacional sino también de Paraguay, Uruguay, y países tan distantes como Canadá y Chile.

El pasado 20 de abril, el Salón del Senado de la Nación recibió a los principales actores de la industria yerbatera para la presentación formal de este certamen. El acto, que contó con un fuerte sesgo federal, fue encabezado por las senadoras Gabriela Valenzuela de Corrientes y Sonia Rojas Decut de Misiones, quienes destacaron la importancia de este producto no solo como economía regional, sino como un símbolo de la identidad nacional.

Durante el encuentro, representantes de los gobiernos provinciales, entre ellos Mariel Gabur del Ministerio de Industria de Corrientes, coincidieron en que el Mundial de la Yerba Mate (MYM) llega en un momento crucial para profesionalizar toda la cadena productiva. La iniciativa busca que la yerba mate deje de ser vista únicamente como un producto de consumo tradicional para ser reconocida por su versatilidad, calidad técnica y potencial exportador en un contexto de apertura económica.

Excelencia técnica y jurados de nivel global

El certamen está programado para realizarce del 5 al 7 de junio en Buenos Aires.

Debido a la alta demanda de participación, el jurado se amplió a un cuerpo de 35 especialistas provenientes de nueve países, entre los que se destacan expertos de Estados Unidos, Brasil, Rusia y Europa.

La metodología de evaluación se regirá por estándares internacionales de cata. Se implementará un sistema de "cata a ciegas" con protocolos adaptados de las industrias del vino y los destilados, lo que permitirá analizar con rigurosidad técnica las más de 200 unidades de muestras ya inscriptas.

Participarán marcas de Argentina (con fuerte presencia de establecimientos correntinos y misioneros), Paraguay, Uruguay, y países tan distantes como Canadá y Chile, lo que reafirma que el interés por la yerba mate es hoy un movimiento global.

Alianzas que potencian la marca argentina

Uno de los anuncios más destacados fue la concreción de una alianza estratégica con el Mundial del Alfajor.

Esta unión permitirá evaluar categorías conjuntas que vinculan a dos pilares de la gastronomía nacional, potenciando la visibilidad de ambos productos en el mercado externo. Asimismo, se confirmó que el evento no se limitará a su sede central en el Museo del Mate, sino que activará subsedes en Corrientes, Misiones y puntos internacionales como España, Italia y Nueva Zelanda, permitiendo que la celebración sea verdaderamente descentralizada.

Para garantizar la excelencia en la ejecución, la organización se asoció con la consultora Vértice, implementando modelos de gestión de equipos de alto rendimiento. Además, se mantiene abierta la convocatoria para voluntarios que deseen formarse en áreas de logística, comunicación digital y asistencia técnica.

Cronograma de actividades y Fan Fest

Las marcas interesadas tienen tiempo hasta el 29 de mayo para cerrar su inscripción.

El certamen técnico se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio, mientras que en simultáneo se abrirá el Fan Fest para el público general, donde los asistentes podrán vivir experiencias sensoriales únicas.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el domingo 7 de junio, marcando un antes y un después en el reconocimiento de la calidad yerbatera a nivel mundial.