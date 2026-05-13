El Centro fortalece sus propuestas en la provincia

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes ((Cjppc), continúa consolidando una agenda activa orientada al bienestar integral de las personas mayores, a través de propuestas que combinan integración social, recreación y salud. En ese marco, la institución avanza con un entusiasmo sostenido y actividades programadas de intercambio entre delegaciones de distintos puntos de la provincia y con el crecimiento del taller de fortalecimiento muscular, una iniciativa que hoy se convirtió en uno de los espacios más convocantes dentro de la entidad.

“La posibilidad de generar encuentros entre delegaciones y sostener talleres con alta demanda que mejoren la calidad de vida de nuestros socios es parte de una política que busca promover una vejez activa, participativa y saludable. Cada actividad tiene un enorme valor humano porque fortalece vínculos, genera contención y permite que las personas mayores sigan construyendo espacios de pertenencia”, destacó la interventora del Centro, la contadora Julia Fernández.

Las visitas e intercambios entre delegaciones se transformaron en uno de los ejes más dinámicos de la institución. Recientemente, integrantes de las delegaciones de Saladas y Mburucuyá viajaron a Monte Caseros, donde disfrutaron de las aguas termales, participaron de una clase especial en el complejo y compartieron un almuerzo y una jornada de baile. Del mismo modo, socios de Curuzú Cuatiá visitaron La Cruz, donde realizaron un recorrido histórico por la localidad, conocieron la iglesia y el reloj de sol, para luego compartir un almuerzo y actividades recreativas.

La agenda de integración continuó este lunes 11 de mayo, cuando delegaciones de San Cosme y Gobernador Virasoro viajan a las termas de Monte Caseros, mientras que el próximo 28 de mayo está previsto un encuentro entre socios de Paso de los Libres que llegaran a Itatí. Estas experiencias fortalecen los lazos entre comunidades y consolidan una red de participación que trasciende las actividades recreativas para convertirse en una herramienta de inclusión y acompañamiento.

En paralelo, el taller de fortalecimiento muscular se posiciona como una de las propuestas de mayor impacto dentro del Centro. La iniciativa, impulsada por la gestión de Julia Fernández, refleja un cambio de paradigma en la manera de pensar el envejecimiento, promoviendo hábitos saludables y fomentando la autonomía de las personas mayores.

Con cupos completos y una demanda que se renueva semana tras semana, el taller evidencia el creciente interés de los socios por actividades que integren bienestar físico, estimulación cognitiva y socialización. Los beneficios se observan en la vida cotidiana de los participantes, con mejoras en la coordinación motriz, el fortalecimiento muscular y la generación de rutinas saludables que repercuten directamente en la calidad de vida.

Sin embargo, uno de los aspectos más valorados por quienes asisten es la construcción de vínculos. Cada encuentro se convierte en un espacio de contención, intercambio y pertenencia, donde el ejercicio físico se complementa con el bienestar emocional y el acompañamiento grupal, elementos fundamentales para combatir el aislamiento en la adultez mayor.

Actualmente, el taller cuenta con cinco horarios en la ciudad de Corrientes, pero también se desarrolla en las delegaciones de Santa Lucía, Goya, Mercedes, La Cruz, Ituzaingó, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Caá Catí. A partir de junio, además, se incorporará la ciudad de Esquina, ampliando así el alcance territorial de una propuesta que se convirtió en referencia dentro de la provincia.

Con estas acciones, el Centro reafirma una de sus líneas de trabajo sostenida en la promoción de derechos, la inclusión y el bienestar de las personas mayores, posicionándose como un actor clave en el desarrollo de políticas de cuidado y envejecimiento activo en Corrientes.

Con una propuesta en constante modernización, el centro impulsa actividades que mantienen activa a la población mayor, favoreciendo la integración, el movimiento y la estimulación permanente como herramientas fundamentales para un envejecimiento saludable.