Avanza el Hotel Escuela en el Iberá con 300 plazas, una idea traída de Francia

n El gobernador Juan Pablo Valdés, el rector de la Unne Omar Larroza, integrantes del Comité Iberá y legisladores de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación acompañaron a un recorrido por los trabajos edilicios en el futuro Hotel Escuela. La estructura contará con diseño de impacto ambiental cero y capacidad habitacional de unas 300 plazas. Al final, se cortaron las cintas de “Peón, cocina campera” y los visitantes pudieron hacer paseos náuticos por los Esteros.

Tras la firma de convenios entre la Provincia y la Unne, en que se renovaron el acuerdo de trabajo para el desarrollo del Iberá y fueron rubricados por el gobernador Juan Pablo Valdés y el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza - por el cual ratificaron un Acuerdo de Trabajo Proyecto Iberá 2026 - se realizó también en Concepción la presentación de la infraestructura del Hotel Escuela de Gastronomía Iberá.

Allí se expuso este sábado una visión arquitectónica orientada a equilibrar la identidad de la región con la tecnología. Desde el plano técnico, se detalló que el proceso constructivo demandó discusiones respecto a la preservación. “Teníamos la convicción de que el edificio también tenía que representar su momento histórico, o sea, la arquitectura tiene que mostrar también en qué época fue construida además de representar la identidad histórica, explicaron los arquitectos. Para resolver este eje, se adoptó el "concepto de diseño de impacto cero, para reducir el impacto ambiental del edificio, en un lugar tan simbólico como es el de Iberá", describieron.

“Para nosotros como universidad es un inmenso orgullo participar y aportar, desde el lugar en que lo estamos haciendo”, dijo el Rector de la Unne en relación al acuerdo de trabajo con el gobierno correntino para la zona del Iberá.

El emplazamiento del edificio se ubica en un predio de la localidad de Concepción aledaña al predio del Peón Rural, y su diagramación responde a las variables del clima. El planeamiento bioclimático busca "lograr que el edificio, el 40% del tiempo de uso el confort esté dado por las condiciones climáticas del lugar, otro 30% se da con ventilación natural o mecánica, y solamente el 20% restante va a requerir de algún acondicionamiento". El esquema técnico se complementará con el uso de energías renovables y la urbanización del acceso desde la ruta.

El área de infraestructura de la Universidad Nacional del Nordeste pormenorizó las fases del proyecto que se ejecuta en articulación con el Gobierno provincial. Actualmente, la ejecución transita su tercera etapa, bajo el compromiso de la casa de altos estudios de ser parte del desarrollo de la región.

La cooperación confluirá en un esquema donde el sector privado donó 2 hectáreas de terreno para la inversión de la universidad, mientras que el Estado provincial aporta el conocimiento de las características técnicas, estéticas y ambientales. El objetivo radica en la capacitación de los operarios del sector turístico, quienes accederán a un título universitario técnico en gastronomía y en hotelería bajo un régimen residencial. Se destacó que el esquema de formación se asienta en “conceptos mundiales, como lo traemos desde Francia. Este concepto lo trajimos desde Francia y va a ser la única en el país”, indicaron.

Recorrida e inauguración

gastronómica

Al finalizar las exposiciones institucionales, los visitantes realizaron un recorrido por la obra del futuro hotel escuela para verificar las tareas en ejecución. La comitiva supervisó el avance estructural del edificio principal, constatando que ya se completó la planta baja con piso de losa y se encuentran erigidas las columnas destinadas al sostenimiento del techo. En el sector posterior del predio, los técnicos guiaron a las autoridades por el espacio donde ya se construyeron tres dormitorios utilizando materiales de containers reciclados con divisiones de paredes de yeso, un sistema que proyecta una capacidad final de hasta 300 camas para los alumnos residentes.

En el marco de esta jornada, se aprovechó para inaugurar un nuevo local gastronómico ubicado en el predio del peón rural, denominado "Peón - Cocina Campera". Este espacio funcionará como un punto de referencia para la gastronomía tradicional y local dentro del circuito de servicios de la comuna. Como cierre definitivo, la delegación concluyó su itinerario hacia el área protegida de los Esteros del Iberá y participaron de paseos náuticos por el arroyo Carambola, lo que permitió observar de manera directa el funcionamiento operativo del destino y los recursos naturales únicos del Iberá.