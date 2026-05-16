El increíble caso del cráneo agujereado

Quizás si a usted le dicen que un hombre sufrió un accidente, le penetró un hierro en la cabeza y la atravesó de lado a lado, no lo pueda creer, pero esto realmente sucedió y fue considerado como un milagro médico. Pero veamos como ocurrieron las cosas: en la mañana del 15 de septiembre de 1848, el trabajador ferroviario Phineas Gage, de 25 años, estaba colocando explosivos debajo de unas piedras que obstruían y molestaban en unas vías, cerca de Cavendish, Estados Unidos. En eso estaba cuando una explosión prematura de la carga hizo volar de sus manos un apisonador de tierra con el cual estaba trabajando. El mango metálico se incrustó sobre su ,mandíbula izquierda, atravesándole el cráneo hasta salir por la parte superior de la cabeza. Sus aterrados compañeros de trabajo lo llevaron al hospital más cercano, al que llegó inconsciente y desangrándose.

Los médicos que le limpiaron la horrorosa y terrible herida, creyeron que el joven Gage moriría inevitablemente. Por lo menos eso era lo que la lógica les hacía suponer. Creían que el hombre moriría no sólo por la importante pérdida de sangre, sino por la infección subsiguiente y la seria lesión cerebral. Pero contra todos los pronósticos, Gage sobrevivió en forma milagrosa a su terrible accidente, vivió doce años más hasta que murió de muerte natural. Actualmente su cráneo y el cabo metálico que lo atravesó, se exhiben como una rareza médica, en el Museo Anatómico de Harvard. Pasó a la historia como uno de los casos más fascinantes de la neurología.

Detalles

Qué pasó? Siguiendo el paso del hierro por la cabeza de Gage, obsevaron que mientras la materia gris había sufrido un daño considerable, el daño de la materia blanca por donde pasó el hierro, probablemente contribuyó al cambio de conducta de Gage. El director del Instituto de Neurología de la Fundación Favaloro, dijo que “hoy sabemos que el área de lóbulos frontales cumple la función de regular las emociones y la conducta social.” Aunque es difícil sacar conclusiones,los resultados sobre el daño permiten tener una mejor idea de lo que ocurrió con este famoso accidente de Phineas Gage. El cerebro trabaja en red, su materia gris es la capa superior donde se procesa información y se guardan los recuerdos.

Luego, casi la mitad del cerebro está cubierta de materia blanca, formada por millones de “cablecitos” conectando distintas regiones del cerebro. Una cosa es el daño que produjo el hierro y otra el que seguro provocó la hemorragia e infección. En fin, al margen de las discusiones médicas de los especialistas, nadie podrá negar que este es un caso insólito, donde a muchos especialistas se les quemaron los libros.

Un caso similar, en Brasil

Muchos pensaron que un caso similar por lo imposible que suceda, igual al de Phineas Gage, no podía darse, sin embargo los hechos demostraron lo contrario. En Río de Janeiro, Brasil, ocurrió un accidente parecido en 2012. Un obrero de la construcción que estaba trabajando en una obra fue la víctima: Osvaldo Leite, de 25 años.

Un hierro cayó del quinto piso y fue a caer justamente en su cabeza, en la parte de la nuca, atravesándola y saliendo por la frente, entre los dos ojos, ante el horror de sus compañeros que rápidamente lo llevaron al hospital. Fue operado en una larga cirugía que les llevó a los médicos, unas cinco horas, al cabo de las cuales todo fue exitoso y finalmente pudo volver a reintegrarse a la vida normal, aparentemente sin ningunas consecuencias. como ocurrió con el caso de Phineas Gage.

Por lo menos hasta ahora, sigue bien, solo con una enorme cicatriz en su cabeza y frente. Casos increíbles de la ciencia médica que a veces nos sorprenden.