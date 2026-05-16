Corrientes: detuvieron al acusado por el crimen de Ariel Santa Cruz en Berón de Astrada

La Justicia de Corrientes informó este sábado que ordenaron la detención de Maikon Samuel Viera, acusado de ser el presunto autor del homicidio calificado de Ariel Santa Cruz, ocurrido a fines de abril en la localidad de Berón de Astrada.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Agostina Falcione, luego de un segundo pedido realizado por la fiscal María Andrea González, titular de la UFIC N°3, quien argumentó que existía riesgo inminente de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusación cuenta con indicios y testimonios que apuntan a que Viera habría asesinado a Santa Cruz por celos, luego de que una mujer con la que mantenía una relación decidiera terminar el vínculo y regresar con quien era su pareja.

La hipótesis judicial sostiene que el acusado habría utilizado un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22, arma que solía emplear para cazar, para atacar a la víctima.

Un crimen que conmocionó a Berón de Astrada

El caso salió a la luz el pasado 29 de abril, cuando efectivos policiales encontraron el cuerpo de Ariel Santa Cruz, de 38 años, en una zona rural del Paraje Toroi, cerca de la Ruta Provincial N°15. La víctima presentaba heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

Tras el hallazgo, la Policía demoró a un joven de 18 años, identificado luego como Maikon Viera y secuestró elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos un arma de aire comprimido, cartuchos y prendas de vestir.

En ese momento, la fiscalía ya había solicitado la detención formal del sospechoso. Sin embargo, el pedido fue rechazado el 30 de abril por la jueza María Cristina Sánchez, situación que generó fuerte malestar entre familiares y vecinos de la localidad.

Durante los últimos días, habitantes de Berón de Astrada realizaron marchas para reclamar justicia por Ariel Santa Cruz y cuestionaron que el principal acusado continuara en libertad mientras avanzaba la investigación.

Riesgo de fuga y medidas pendientes

En el nuevo pedido, la fiscal María Andrea González sostuvo que surgieron elementos que fortalecieron la necesidad de detener al acusado. Entre ellos, mencionó información obtenida mediante un sondeo vecinal realizado el 14 de mayo, según el cual el padre de Viera habría comenzado a vender pertenencias con intención de regresar a Brasil, país del que es oriunda la familia.

Además, la representante del Ministerio Público advirtió sobre el riesgo de obstrucción de la investigación, debido a diligencias pendientes. Entre ellas, continúa la búsqueda del teléfono celular de Ariel Santa Cruz, que no fue hallado en la escena del crimen, y faltan resultados de pericias sobre dispositivos secuestrados, incluido el del propio sospechoso.

“La detención solicitada se funda no solamente en las serias sospechas de participación como autor del delito, sino también en la gravedad del hecho investigado y el peligro de fuga”, argumentó la fiscal en la presentación judicial.

Finalmente, hace instantes, la Policía concretó la detención de Maikon Samuel Viera, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por homicidio calificado por alevosía y uso de arma de fuego.

La causa sigue bajo análisis para determinar con precisión las circunstancias del crimen ocurrido en una localidad que permanece movilizada por el pedido de justicia para Ariel Santa Cruz