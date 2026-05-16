Desde Italia trasladaron a Goya a un acusado de millonaria estafa

Procedente de Italia, este sábado ingresó y quedó alojado en la Unidad Penal N°8 del Servicio Penitenciario de Goya Bernardo Jesús Fernández, acusado de cometer una millonaria estafa en Corrientes.

El traslado se concretó luego de que el Ministerio de Justicia de Italia concediera oficialmente la extradición y en esas circunstancias el jueves a la noche arribó al aeropuerto de Ezeiza. La logística del operativo quedó en manos de la división Interpol OCN Buenos Aires de la Policía Federal Argentina, que coordinó el traslado en custodia del detenido.

Posteriormente, personal capacitado en este tipo de accionar se ocupó del caso. Efectivos del Equipo Tactico Operaciones Penitenciarias (Etop) condujo al detenido hasta la ciudad de Goya, donde arribó a las 9.30, según precisaron a El Litoral fuentes del caso.

Cabe señalar que la Oficina Judicial de Goya recibió en la semana la notificación formal para que el hombre comparezca ante los tribunales locales en el marco del Legajo de Juicio Nº 10585/4.

Cabe señalar que imputado permaneció el calidad de prófugo de la justicia, al punto que el Juez de Juicio Unipersonal de Goya, Julio Ángel Duarte, declaró la rebeldía de Bernardo Jesús Fernández acusado por el delito de estafa, y ordenó su captura nacional e internacional, librando los oficios correspondientes a Interpol. Su captura se produjo en agosto del 2025.

Acusasión

Está acusado, siendo comisionista de hacienda de haber pactado en diciembre de 2021 la venta de una jaula doble de terneros a través de una operación comercial que incluía intermediarios de confianza del comprador. El acuerdo contemplaba el pago de más de $4 millones, monto que fue efectivamente transferido. Sin embargo, el imputado no habría entregado los animales y, en su lugar, desvió los fondos a una cuenta bancaria de su titularidad.

Esta conducta derivó en un perjuicio económico estimado en más de 4.278.500 pesos para la firma damnificada. La Fiscalía calificó legalmente los hechos como estafa (artículo 172 del Código Penal Argentino), en calidad de autor (art. 45 C.P.A.), delito que prevé penas de 1 mes a 6 años de prisión.