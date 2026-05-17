Juan Pablo Valdés ratificó el financiamiento para obras en localidades del Iberá

n Con la presencia de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación, se desarrolló en el Centro de Interpretación de Concepción del Yaguareté Corá una jornada de trabajo para evaluar los avances del Plan Iberá. El programa oficial abarcó la presentación de los códigos urbanos ambientales para seis comunas, la firma de acuerdos específicos entre la provincia y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), la exposición técnica sobre las fases constructivas del nuevo Hotel Escuela de Gastronomía y una recorrida por las obras del complejo edilicio.

Durante el cierre de la actividad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, respaldó la gestión de la educación superior en el interior y analizó la rigurosidad del proyecto hotelero. El mandatario señaló que "así es cuando la universidad trabaja, miran el clima, miran los planos de la temperatura y otras cuestiones técnicas. Eso habla de todos los cuidados que se tuvieron para la implantación de este hermoso hotel-escuela", destacó. Asimismo, instó a los jefes comunales a aplicar las directrices de suelo entregadas para cada localidad.

En su análisis económico, Valdés vinculó la utilidad de estos ordenamientos urbanísticos con el proceso de expansión industrial que atraviesa la provincia. El titular del Ejecutivo provincial explicó que "hace varios años ya que Corrientes viene industrializándose, pero hoy la provincia empieza a tomar una curva ascendente y la industrialización empieza a ser un elemento mucho más presente en el desarrollo de todos los días de la economía de los correntinos", aseguró.

Frente a este escenario, destacó además la coexistencia de los vectores productivos locales al afirmar que "la producción de naturaleza y la industrialización tienen que ir de la mano siempre que estemos con las reglas claras y entendiendo qué hace cada uno, pero sobre todo entendiendo que las dos cosas son necesarias".

Anuncios para

el municipio

El gobernador ponderó el impacto del Plan Iberá como modelo de transformación de la matriz turística y destacó el valor de la visita de los legisladores nacionales para constatar el desarrollo de la cuenca. Además repasó la evolución de las obras y determinó que, tras consolidar las bases del programa, "llegó el momento de salir a venderlo al mundo, salir a hacerlo crecer más, porque obviamente la infraestructura que se ha desarrollado en estos casi diez años ha sido mucha". Según indicó, este esquema promueve dinámicas comerciales que se replican en Loreto, San Miguel, Colonia Carlos Pellegrini y Galarza, donde "hoy las inversiones llegan de la mano de los privados, genera trabajo".

Finalmente, Valdés explicitó que el crecimiento del sector privado compromete al Estado provincial a desplegar inversiones complementarias en conectividad y servicios urbanos. En ese marco de acompañamiento a las gestiones locales, el mandatario anunció un paquete de asistencia directa para la localidad anfitriona al confirmar que "lo vamos a acompañar con 30 cuadras de cordón cuneta y un camión para la municipalidad".

Códigos urbanos a seis municipios para regular el crecimiento turístico

n En el marco de la presentación de los avances del Plan Iberá realizada en Concepción del Yaguareté Corá, se formalizó ayer la entrega de nuevos ordenamientos urbanos ambientales para seis municipios de la región. El encuentro sirvió como escenario para evaluar el impacto de las políticas públicas sectoriales y coordinar las herramientas de planificación orientadas a regular el crecimiento demográfico, turístico y comercial en los portales de acceso al área protegida.

Durante el acto, se entregaron manuales técnicos para estas seis localidades. Los detalles del proyecto fueron expuestos por la arquitecta María José Roibón, quien coordinó el relevamiento llevado adelante por especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en Chavarría, San Miguel, Caá Catí, Loreto, Concepción y Mantilla. Roibón explicó que la meta es dotar a los intendentes de una plataforma que ordene la zonificación, las densidades de población y los usos del suelo privado y del espacio público, manteniendo un "foco del trabajo, que se hace en la preservación arquitectónica y patrimonial y en la coordinación entre las localidades y el medio ambiente y la naturaleza", detalló.

Para finalizar, la especialista de la Unne aclaró que estas herramientas no conllevan gastos económicos para las finanzas municipales y que su operatividad jurídica queda supeditada al ámbito legislativo local.

Políticas de arraigo

En sintonía con este enfoque de planificación, el ministro de Turismo de Corrientes, Juan Esteban Braillard Poccard, analizó el alcance de las mesas técnicas sectoriales y los objetivos fijados por el gobierno de la provincia para diversificar la oferta. El titular de la cartera turística subrayó el rol de la planificación de los equipos profesionales e indicó que la entrega de estos instrumentos técnicos significa "dar un paso más hacia el objetivo que tenemos como provincia, como productor de naturaleza y ese gran objetivo que tenemos de romper con la estacionalidad y de tener turismo todo el año".

De igual modo, Braillard Poccard enlazó los resultados de la actividad ecoturística con el fortalecimiento del empleo y la contención de la población del interior, asegurando que las inversiones en infraestructura y servicios públicos convergen en "ese gran objetivo final que es que el correntino se queda a desarrollarse en nuestra provincia".

Por su parte el intendente local, Gastón "Tito" Ramírez, señaló el valor que representa el acompañamiento técnico de la administración provincial al remarcar que reciben "un documento que venimos trabajando junto con el Ministerio de Planificación, que es una gran herramienta que nos va a poder posibilitar generar planificaciones en el futuro en relación con el territorio en el que nos encontramos en nuestros municipios".