Derechos del paciente frente a la obra social

Una guía práctica para afiliados a Pami, obras sociales y prepagas. Qué dice la Ley 26.529, en qué consiste el amparo de salud y cuáles son los pasos concretos para reclamar cuando se niegan medicamentos, estudios o tratamientos.

n En la relación cotidiana entre un paciente y su obra social suele aparecer una frase repetida hasta el cansancio: “no está cubierto”, “no hay turno”, “no está autorizado”. Frente a esa pared, muchos afiliados —sobre todo jubilados— resignan tratamientos, postergan estudios o terminan pagando de su bolsillo prestaciones que por ley les corresponden. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino contempla herramientas concretas, rápidas y muchas veces gratuitas para el paciente, que permiten torcer esa respuesta automática.

Derechos que

la ley garantiza

La Ley 26.529 de Derechos del Paciente reconoce siete pilares que rigen toda relación con profesionales, obras sociales, prepagas y efectores de salud, sin discriminación por condición socioeconómica, raza, sexo u orientación sexual.

El primero es la asistencia sin discriminación: ningún profesional puede dejar de atender a un paciente, salvo que otro colega competente se haga cargo del caso. El segundo, y quizás el más vulnerado, es el trato digno y respetuoso. Significa que un médico o un empleado administrativo no puede hablarle mal al paciente, ignorarlo, hacerlo esperar horas sin explicación, comentar su diagnóstico delante de otros o negarle información sobre su propio estado de salud. Para los adultos mayores, muchas veces tratados como “un número”, este derecho es central y se extiende a los familiares.

El paciente también tiene derecho, en determinadas situaciones, a elegir un medico a fin de llevar adelante un tratamiento. Aunque por regla general las obras sociales y prepagas solo están obligadas a cubrir prestaciones con sus prestadores contratados, la jurisprudencia ha consolidado excepciones en las que corresponde la cobertura de un médico fuera de cartilla elegido por el paciente. Esto procede, principalmente, cuando la obra social no cuenta con un profesional con la idoneidad o especialización requerida para la patología; cuando existe un vínculo médico-paciente preexistente y consolidado cuya interrupción pondría en riesgo la continuidad del tratamiento; cuando la prestadora demoró injustificadamente la atención, no dio turnos en tiempo razonable o falló en el diagnóstico previo; y cuando se trata de patologías graves o complejas —como el cáncer— en las que los tribunales priorizan el derecho a la vida y la salud sobre las restricciones contractuales. En estos supuestos, algunos fallos ordenan la cobertura íntegra del 100%, incluidos honorarios del profesional y su equipo.

A esto se suman la intimidad y confidencialidad —la información sanitaria solo puede compartirse con autorización del paciente—; la autonomía de la voluntad, que se traduce en el consentimiento informado para aceptar o rechazar tratamientos; y el derecho a recibir información sanitaria clara y adecuada sobre el diagnóstico, los estudios, la evolución previsible y los riesgos.

Los dos últimos pilares son especialmente útiles a la hora de reclamar: la historia clínica pertenece al paciente, que puede solicitarla en cualquier momento, debiendo entregársele dentro de las 48 horas; y la interconsulta médica, es decir, el derecho a pedir una segunda opinión sin que el médico tratante pueda negarse.

El amparo de salud:

la herramienta clave

Cuando una obra social, prepaga o el propio Pami niegan injustificadamente una prestación, el paciente cuenta con una vía judicial específica: el amparo de salud, una acción constitucional regulada por el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 16.986. Permite reclamar medicamentos de alto costo, tratamientos especializados, cirugías, estudios diagnósticos o cualquier prestación denegada en forma manifiesta e ilegal.

Los casos más frecuentes son conocidos por cualquier afiliado: rechazo de un medicamento prescripto, plus ilegales en consultas, turnos con demoras de meses para especialistas urgentes, intentos de dar de baja al afiliado al jubilarse o falta de autorización de estudios. El amparo procede tanto contra obras sociales y prepagas —incluido el Pami— como contra hospitales públicos y ministerios cuando vulneran el derecho a la salud.

Dónde se presenta

y qué se necesita

Contra el Pami o cualquier otra obra social nacional, el amparo se inicia ante la Justicia Federal, conforme al artículo 38 de la Ley 23.661. Si el reclamo es contra una obra social provincial, la causa puede tramitar ante el fuero provincial.

La documentación a reunir es concreta y está al alcance de cualquier afiliado. Documentación personal: DNI, carnet de afiliación y recibo de jubilación o constancia del beneficio. Documentación médica: prescripción que indique diagnóstico, medicamento o práctica exacta, dosis, frecuencia y duración del tratamiento, con firma del especialista y fecha reciente —idealmente, dentro de los últimos 30 días—. Si la situación es urgente, debe constar expresamente. A esto se suman la historia clínica y los estudios complementarios. Prueba de la negativa: mail de rechazo, carta certificada, captura de pantalla de la app con la leyenda “no aprobado”, SMS o número de trámite sin respuesta.

El consejo es claro: toda comunicación con la obra social debe quedar por escrito. Si la respuesta llega por teléfono, conviene confirmarla por mail o pedir constancia. Esos antecedentes son la base sobre la que el juez evaluará la arbitrariedad del rechazo.

Plazos cortos

y costos accesibles

A diferencia de un juicio civil común, los tiempos del amparo son breves. Una vez presentada la acción, el juez suele dictar una medida cautelar entre 10 y 45 días, ordenando la cobertura inmediata del tratamiento mientras se resuelve el fondo. En casos de alto riesgo, esa medida puede obtenerse en 48 a 72 horas, e incluso el mismo día. El proceso completo se resuelve, en promedio, en tres a seis meses.

El incumplimiento de la orden judicial acarrea sanciones graves para la obra social, incluidas multas diarias por cada día de atraso y eventuales consecuencias penales para los responsables.

Pasos para actuar

Frente a una negativa, se recomienda una secuencia simple. Primero, documentar todo: cada rechazo, cada demora, cada cobro indebido, siempre con constancia escrita. Segundo, reclamar formalmente ante la obra social mediante nota o carta documento; si no hay respuesta razonable, queda habilitada la vía judicial.

La probabilidad de éxito en estos amparos oscila entre el 70% y el 95% cuando el caso está bien fundamentado con documentación médica clara, negativa acreditada y urgencia probada. Conocer estos derechos es el primer paso para dejar de aceptar el “no” como respuesta final.