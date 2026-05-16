Boca Unidos visita a Juventud Antoniana en el cierre de la primera rueda

Hasta Salta se trasladó Boca Unidos para cerrar la primera rueda de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. Este domingo, desde las 15.30 con arbitraje de Fernando Rekers), visitará a Juventud Antoniana en uno de los partidos correspondientes a la novena fecha.

Boca Unidos (8 puntos) buscará su primera victoria como visitante de la temporada y reencontrarse con el triunfo después de dos fechas.

Los conducidos técnicamente por Lucas Batistuta vienen de perder como local frente a Sol de América y en condición de visitante acumula dos empates consecutivos.

El aurirrojo está fuera de la zona de clasificación pero enfrenta a un rival directo y el cuarto clasificado, Defensores de Vilelas (10), tendrá fecha libre. Por lo tanto, un triunfo lo puede dejar bien parado de cara a las revanchas.

El plantel de Boca Unidos se instaló este sábado en Salta pero desde la entidad correntina no se informó la lista de jugadores que viajaron. El equipo correntino tenó por la tarde en el estadio de Central Norte.

Antoniana (10) presentará nuevo entrenador este domingo. En la fecha anterior perdió en su visita a Tucumán Central y este resultado provocó el cambio de entrenador.

Sergio Maza asumió este semana en reemplazo de Germán Noce que dejó su cargo “de común acuerdo” con la dirigencia informaron desde el club santo.

Además, también decidió volver a su estadio. Dejó el conocido estadio “Padre Martearena” y jugará en el Fray Honorato Pistoia, una cancha de menores dimensiones.

Programación

La novena fecha, última de la primera rueda, se jugará en forma completa el domingo 17, con este detalle:

15.30 Juventud Antoniana vs. Boca Unidos (Fernando Rekers).

16.00 Sol de América de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia (César Ceballo).

16.00 Mitre de Posadas vs. San Martín de Formosa (Lucas Cavallero).

16.30 Sarmiento de La Banda vs. Tucumán Central (Maximliano Silcan Jerez).

Así se ubican

Cumplidas 8 fechas, las posiciones en la Zona 2 están de esta forma: San Martín 14 puntos, Sol de América 13, Mitre 12, Defensores de Vilelas, Juventud Antoniana y Tucumán Central 10, Boca Unidos 8, Sarmiento de Resistencia 6 y Sarmiento de La Banda 3.