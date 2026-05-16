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Las noticias más importantes del 16 de mayo de 2026

Por El Litoral

Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 07:06

Corrientes: lagarto overo fue hallado cubierto de brea e inmóvil, ahora vive en su hábitat

Ganó Regatas y habrá quinto partido

Pronostican frío más intenso en Corrientes: las mínimas rondarán entre los 6°C y 7°C

Secuestran restos de carne y cueros de cordero por abigeato en Corrientes

Macri a Milei: “El populismo vuelve cuando se quiere tapar un error”

Juicio contra policías por allanamiento ilegal: la víctima detalló las torturas sufridas

Apuñalaron a un policía tras intervenir en un intento de robo en Corrientes

Corrientes: se instalaron 1.040 metros de cañerías y avanzan con 12 obras de bacheo







 

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