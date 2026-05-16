Las noticias más importantes del 16 de mayo de 2026

Corrientes: lagarto overo fue hallado cubierto de brea e inmóvil, ahora vive en su hábitat
Ganó Regatas y habrá quinto partido
Pronostican frío más intenso en Corrientes: las mínimas rondarán entre los 6°C y 7°C
Secuestran restos de carne y cueros de cordero por abigeato en Corrientes
Macri a Milei: “El populismo vuelve cuando se quiere tapar un error”
Juicio contra policías por allanamiento ilegal: la víctima detalló las torturas sufridas
Apuñalaron a un policía tras intervenir en un intento de robo en Corrientes
Corrientes: se instalaron 1.040 metros de cañerías y avanzan con 12 obras de bacheo