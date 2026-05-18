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Lourdes Sánchez habló de su alcoholemia positiva: "Por 60 días no podré usar el automóvil"

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes admitió la infracción y aseguró que no se va a excusar. Confirmó el pago de la multa. 

 

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 17:59

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, rompió el silencio este lunes y reconoció haber dado positivo en el control de alcoholemia realizado por los agentes de la Dirección de Tránsito. Además, la funcionaria detalló las sanciones accesorias que deberá afrontar ante el Tribunal de Faltas municipal.

“Tuve una infracción de tránsito, di positivo en un control de alcoholemia. No me siento orgullosa, me hizo reflexionar mucho, asumo mi responsabilidad porque entiendo que las normas están para cuidarnos; todos podemos cometer errores”, manifestó la bailarina y funcionaria en un descargo público con el que buscó bajarle el tono a la polémica.

Inhabilitación y los costos de la infracción

Sánchez confirmó los detalles del procedimiento contravencional que se inició el viernes por la noche y que derivó en la retención preventiva de su automóvil Para regularizar su situación ante la justicia de faltas local y poder retirar el coche de los galpones municipales, la titular de la cartera cultural debió saldar la sanción económica de forma inmediata.

Además del desembolso monetario, la funcionaria reveló que el fallo administrativo incluye la suspensión temporal de su licencia de conducir. “Por 60 días no podré usar el automóvil, y lo cumpliré sometida al control como corresponde; la multa es de 665 mil pesos”, explicó a radio Sudamericana.

Asimismo, aclaró las condiciones del hecho: "Iba sola, no iba acompañada. No me voy a excusar de nada, asumo el error y a seguir adelante con más conciencia".

 

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